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رفع الحظر عن منصة "إكس" في البرازيل

رفع الحظر عن منصة "إكس" في البرازيل
9 أكتوبر 2024 08:34

سمحت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، لشركة إكس باستئناف خدماتها في البلاد.
ومنح القاضي بالمحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الضوء الأخضر لشركة إكس لاستئناف العمليات في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

وفي القرار، قال مورايس إن شركة إكس استوفت جميع المتطلبات اللازمة لبدء العمل مرة أخرى في البلاد.
وكانت المحكمة قررت في أواخر أغسطس تعليق عمل المنصة التي كانت تسمى سابقاً تويتر في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجاً.

وفي قراره الصادر الثلاثاء، قضى مورايس بأن تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية على السماح لمنصة إكس باستئناف العمل خلال 24 ساعة.

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