«لندن أرابيا 100» و«جائزة السياحة العربية».. مبادرتان لتعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «لندن العربية» إطلاق مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول العربية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات. تضمنت المبادرة الأولى تدشين «نادي لريادة الأعمال»، لـ 100 شركة من الجانبين العربي والبريطاني، سعياً إلى توفير منصة لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات والجامعات. أما المبادرة الثانية فهي إطلاق «جوائز السياحة العربية»، مع التركيز على إبراز الوجهات السياحية العربية.

يقام حفل تدشين المبادرتين في 5 نوفمبر المقبل بمنطقة نايتسبريدج وسط لندن، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، وسفراء، ودبلوماسيين، ورجال أعمال من العالمين العربي والبريطاني. ويشهد الحفل الإعلان الرسمي عن برنامج «لندن أرابيا 100»، وعن الفائزين بجوائز السياحة العربية البريطانية.

ويعتبر إطلاق برنامج العضوية تحولاً في تعزيز دعم العلاقات الثقافية والتجارية والشركات والجامعات من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل حصرية، وتقديم فرص للتعاون بين البعثات التجارية من الجانبين. كما تتيح المؤسسة فرصاً لتعلم مهارات جديدة عبر عقد دورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى توفير تقارير الأسواق والأبحاث الاقتصادية للشركات.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي للمؤسسة، عمر بدور، أكد أهمية هذه المبادرات قائلاً: «على مدى عقود، ساهمت الهيئات السياحية والوزارات والشركات العربية في تعزيز الحضور العربي على الساحة السياحية العالمية من خلال الفعاليات البريطانية في لندن. وقد أصبحت المنطقة العربية الآن وجهة سياحية مميزة، وآن الأوان للاحتفال بهذه الإنجازات». وأشار إلى أن الترشح للجوائز مفتوح لمختلف المنظمات العاملة في مجالي السياحة والسفر، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ويتزامن الإعلان عن الفائزين بجوائز السياحة العربية البريطانية مع انعقاد مؤتمر السياحة العالمي في لندن، ما يعزز من حضور الوفود المشاركة، ويتيح لها فرصة أكبر للترويج لمنتجاتها السياحية، وتسليط الضوء على إنجازاتها.

وقد أدت مؤسسة لندن العربية، منذ تأسيسها عام 2014، دوراً فاعلاً في تعزيز العلاقات العربية البريطانية عبر دعم النساء العربيات في مختلف المجالات، سواء من خلال توفير فرص تدريبية وتعليمية لهن، أو عبر تمكينهن من الوصول إلى منصات دولية للتعبير عن إبداعاتهم ومهاراتهن. كما ساهمت المؤسسة في تسليط الضوء على قصص نجاح النساء العربيات في بريطانيا والعالم العربي، ما ساعد على تمكينهن، اقتصادياً واجتماعياً، وإبراز دورهن في تطوير المجتمعات.

وحظيت فعاليات «لندن العربية» باهتمام شخصيات من العائلة المالكة البريطانية والعربية، بينها دوقة إدنبرة الأميرة صوفيا ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي وشخصيات سياسية واقتصادية عربية وبريطانية.