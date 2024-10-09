«البحر الأحمر السينمائي 4» يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة



جدة (الاتحاد)

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الرابعة، التي تنطلق خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل في مدينة جدة، لتتحول المدينة الساحلية إلى القلب النابض لرواية القصص والسينما العالمية.يعرض الحدث العديد من الأفلام القصيرة على الشاشة الفضية، مسلطاً الضوء على قصص مؤثرة تجسد مجموعة من المشاهد الثقافية والاجتماعية والشخصية، حيث تم اختيار 15 فيلماً قصيراً يضم مواهب من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وتونس، والمغرب، ومصر، والصومال، والسودان، والأردن ولبنان، وتُتيح مسابقة الأفلام العربية القصيرة للمواهب الإقليمية والمحلية سواءا الناشئة أو المعروفة، منصة مرموقة للتألق على الساحة الدولية، مما يسهم في إيصال إبداعاتهم إلى الجماهير العالمية ونخبة الخبراء في صناعة السينما.

وعلّق مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنطوان خليفة قائلًا «تُعد رواية القصص أداة فعَّالة لصون وترجمة التجارب الإنسانية الغنية، بما يتجاوز حدود اللغة والثقافة، ومن خلال تنظيم برنامج حيوي ومتنوع للأفلام القصيرة، ترسم الأفلام العربية القصيرة التي يقدمها المهرجان صورة مشرقة للتجارب التي تحدد ملامح العالم العربي، ويسعدنا أن نكشف عن برنامج هذا العام الذي يتضمن أفلاماً ومواهب رائعة بالفعل، ويعكس في الوقت ذاته مستوى ونضج المشهد السينمائي والترفيهي في المنطقة».

وأكد أنطوان أن صُنَّاع الأفلام قدموا رسائل قوية برؤية سينمائية مبتكرة وعريقة، حيث تناول صُنّاع الأفلام موضوعات متنوعة، مثل البحث عن الذات، الهوية، والاكتئاب، بطرحٍ مميزٍ يجمع بين الفكاهة والعبثية.

ويتمحور برنامج هذا العام حول موضوعات الهوية والذاكرة والانتماء، وإلى جانب تعزيز تنوع السينما العربية، تساهم هذه المبادرة في مواكبة الطلب المتزايد حول العالم على رواية القصص المتنوعة والأصلية، وتؤكد بيانات المستهلك الصادرة عن شركة الأبحاث GWI أن أكثر من ثلاثة أرباع الجماهير التي تنتمي إلى الجيل Z وجيل الألفية يشاهدون البرامج التلفزيونية أو الأفلام بلغات أجنبية، مما يؤكد الرغبة المتزايدة في سرد ​​القصص متعددة الثقافات.



ومن خلال مسابقة الأفلام العربية القصيرة، يساهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دعم الأصوات الناشئة من العالم العربي، إلى جانب تشجيع مجموعة غنية من المواهب، وتسهيل الوصول إلى أبرز الجهات المعنية وفرص النمو، كما تلعب هذه المنصة دوراً فعالاً في الارتقاء بمواهب قطاع الأفلام الإقليمي، حيث عرضت أكثر من 120 فيلماً عربياً وسعودياً بين عامي 2021 و2023 وحدهما.ومن أهم الأفلام المختارة للعرض على شاشة المهرجان، فيلم «القرية» للمخرج أنيس بن دالي، «زهرة SAINT ROSE» للمخرج زين ألكسندر، «الإشارة» للمخرج أنيس بن دالي، «شمس» للمخرج ناصر القطان، «شيخة» للمخرج ايوب ليوسف وزهوة راجي، «جلسة خير إفريقية» للمخرج إبراهيم مرسال، «في ظلمات ثلاث» للمخرج حسام سلولي، «أطفال البرزخ» للمخرج أحمد خطاب، «ميرا، ميرا، ميرا» للمخرج خالد زيدان، «ملكة» للمخرجة مرام طيبة، «أرض الله» للمخرج عماد بنعمر، «نمشي؟» للمخرج عساف الروسان، «فزر» للمخرج راني نصر، «زهرة» للمخرج هادي شتات، وفيلم «آخر واحد» للمخرج كريم الرحباني.