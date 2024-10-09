«ياس أبوظبي» تستضيف «السباق الوردي»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة ياس في أبوظبي، 20 أكتوبر الجاري، سباق «ميرال الوردي» لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والوقاية منه، ودعم المرضى المصابين.

والسباق الذي تنظمه «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، بات حملة صحية عالمية تُعقد سنوياً في شهر أكتوبر؛ ومفتوحاً لجميع الأعمار، مع إمكانية التسجيل مجاناً.

ويمكن للمشاركين اختيار التسجيل في سباقات 1 كم أو 3 كم أو 5 كم، التي تنطلق جميعها من عالم «وارنر براذرز جزيرة ياس»، أبوظبي.