«فيراري أبوظبي» تعلن عودة «جولة على السطح»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي»، عودة تجربة «جولة على السطح»؛ لتتيح للضيوف الفرصة للمشاركة في مغامرة رائعة، والتجول على السطح الأحمر الفريد للمدينة الترفيهية، إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس في تجربة ترفيهية لا تنسى، على مدار أيام الأسبوع من الساعة 3:00 عصراً إلى 8:00 مساءً.

وتعتبر جولة على السطح مثالية للباحثين عن تجارب استثنائية، سواء كان ذلك لأمسية تحت السماء الساحرة، أو لحظات مميزة وسط إطلالات بانورامية خلابة، وهي خيار للعائلات التي ترغب في قضاء وقت ممتع ممتلئ بالمرح والمغامرة، حيث توفر لهم الفرصة للاستمتاع بنشاطات تجمع الترفيه والتحدي البدني.