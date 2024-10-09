الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«فيراري أبوظبي» تعلن عودة «جولة على السطح»

«فيراري أبوظبي» تعلن عودة «جولة على السطح»
10 أكتوبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي»، عودة تجربة «جولة على السطح»؛ لتتيح للضيوف الفرصة للمشاركة في مغامرة رائعة، والتجول على السطح الأحمر الفريد للمدينة الترفيهية، إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس في تجربة ترفيهية لا تنسى، على مدار أيام الأسبوع من الساعة 3:00 عصراً إلى 8:00 مساءً.
وتعتبر جولة على السطح مثالية للباحثين عن تجارب استثنائية، سواء كان ذلك لأمسية تحت السماء الساحرة، أو لحظات مميزة وسط إطلالات بانورامية خلابة، وهي خيار للعائلات التي ترغب في قضاء وقت ممتع ممتلئ بالمرح والمغامرة، حيث توفر لهم الفرصة للاستمتاع بنشاطات تجمع الترفيه والتحدي البدني.

عالم فيراري
أبوظبي
عالم فيراري أبوظبي
الإمارات
جزيرة ياس
آخر الأخبار
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
10 أكتوبر 2024
ترامب وهاريس يأملان بالإفلات من مفاجآت أكتوبر (رويترز)
الأخبار العالمية
«مفاجأة أكتوبر» تثير مخاوف هاريس وترامب
10 أكتوبر 2024
الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 4 أيام
10 أكتوبر 2024
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
الأخبار العالمية
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
10 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية قرب مدينة صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي: جهود وقف الحرب على لبنان مستمرة
10 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©