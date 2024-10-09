عيونك.. تكشف مرضك

ترجمة: عزة يوسف

يقول خبراء البصريات، إن فحص العين قد يكشف عن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان قبل أن يتم تشخيصها، مما يفيد في العلاج المبكر وتجنب أعراض أكثر خطورة، وإليك بعض الأمراض التي قد تظهر عند فحص العين، كما ذكرها موقع «Study Finds» الأميركي:



السكري

لا يشخص داء السكري إلا بعد مرور من 6 إلى 13 عاماً من الإصابة به، إلا أن الفحص المبكر للعين قد يكشف بعض الأعراض المميزة للمرض قبل ظهور أعراض أخرى، مما يقلل بشكل كبير من خطر إصابة العين بفقدان الرؤية.



ضغط الدم

يُعرف مرض ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت، إذ إنه بجانب ارتفاع الكوليسترول، يؤثر على عدد كبير من المرضى دون معرفتهم ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، ويمكن من خلال فحص العين رؤية علامات محددة على الشبكية تشير إلى احتمال إصابة الشخص بارتفاع الضغط أو ارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه مبكراً.



المياه الزرقاء

الإصابة بمرض المياه الزرقاء ذات الضغط الطبيعي يظل الضغط داخل العين طبيعياً بينما لا يزال عصب العين يتعرض للتلف، وهو ما يظهر عند فحص العين بشكل دوري.



السرطان

أصبح السرطان مرض القرن، حيث بات منتشراً بشكل كبير ويظهر بعدة طرق، وقد تظهر أعراضه على العين قبل أن تظهر في أماكن أخرى، مثل سرطان القولون الذي تظهر أعراضه على شبكية العين، أو أورام الألياف العصبية والأورام السحائية، التي تظهر بشكل يشوه المجال البصري.