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الترفيه

ياسر جلال.. في جلباب «الدنجوان»

ياسر جلال
10 أكتوبر 2024 00:58

محمد قناوي (القاهرة) 

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أعرب ياسر جلال عن سعادته بترشيح منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة له لتقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل، وقال إن تقديم سيرة ذاتية عن فنان بهذا الحجم من النجومية يحتاج إلى جهد كبير لتقديم الشخصية بإتقان، إضافة إلى جودة السيناريو والإنتاج، لتكون جميع العناصر على أعلى مستوى، ليظهر العمل بشكل يليق بمسيرة «الدنجوان».
وكشف جلال عن أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول الجزء الثاني من «جودر - ألف ليلة وليلة» من 15 حلقة، والذي عُرض جزأه الأول في رمضان الماضي على قناة أبوظبي، موضحاً أنه شارف على الانتهاء من تصويره، مواصلاً مسيرة حياة «جودر المصري» وصراعه مع الجان شواهي، للوصول إلى كنوز الحكيم «شمردل»، ويشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
وأضاف أن المسلسل الثاني يحمل عنوان «للعدالة وجه آخر» من 15 حلقة، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وفريق العمل يجري حالياً التحضيرات والتفاصيل النهائية للشخصيات تمهيداً لبدء التصوير.
كما يستعد ياسر جلال للعودة للسينما، بعد غياب 9 سنوات، منذ قدم فيلم «شد أجزاء» عام 2015، حيث يقوم بالتجهيز لعملين في نفس الوقت، مشيراً إلى أن عودته إلى السينما دائماً مرهونة بوجود نص جيد وجهة إنتاج قوية، بما يتناسب مع أهدافه وطموحاته، ليظهر بالشكل الذي يرضيه ويرضي جمهوره.

ياسر جلال
رشدي أباظة
السينما
السينما المصرية
الدراما المصرية
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