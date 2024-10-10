نجوم العالم يضيئون «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، عن انضمام «كريستينا أجيليرا»، المطربة ومؤلفة الأغاني الحائزة العديد من جوائز جرامي، و«إبي» نجم البوب الإيراني الشهير، إلى قائمة الفنانين المشاركين في حفلات النسخة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر من ديسمبر 2024 وحتى فبراير 2025 على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

وتحيي العالمية «كريستينا أجيليرا»، المعروفة بصوتها القوي، حفلاً في العاصمة الإماراتية للمرة الأولى، لتقدم فقرة غنائية استثنائية يوم 15 فبراير. وتُعتبر «أجيليرا» نجمة البوب الأميريكية من أبرز الفنانات اللواتي حققن أعلى المبيعات على الإطلاق، وحصدت 5 جوائز جرامي، تقديراً لإبداعاتها الفنية، حيث حققت نجاحاً كبيراً في مطلع الألفية الثانية، من خلال مجموعة من الأعمال الفنية من بينها: «جيني إن إيه بوتل»، «وات إيه جيرل» و«ونتس وبيوتفل».

ويستعد النجم الإيراني الكبير إبراهيم حميدي، المعروف بـ «إبي» وصاحب الصوت القوي والشعبية الواسعة، لإحياء حفله يوم 4 يناير، حيث يؤدي باقة من أجمل أغانيه من مسيرته الفنية التي بدأت منذ 5 عقود.

ويشتهر «إبي»، الذي يلقب بـ«ذا فويس» بقدرته الفريدة على مزج الموسيقى الفارسية الأصيلة بموسيقى البوب الغربية والإيقاعات اللاتينية، ليقدم أعمالاً فنية تتناقلها الأجيال. ومن أشهر أغانيه «شابزاده»، «غيسيه إيشغ» و«بيتشاك».

وتشمل فعاليات «ليالي السعديات» حفلاً مميزاً يوم 25 يناير لفرقة «بويز تو مين» الأميريكية الحائزة 4 جوائز جرامي، فيما يحيي الموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت مجموعة من أشهر إبداعاته الموسيقية في 1 فبراير.

وتحتفي ليالي السعديات بالموسيقى والثقافة العربية والعالمية، مسلطةً الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة بوصفها «مدينة الموسيقى» من منظمة «اليونسكو»، وتُعتبر من أبرز الأحداث الفنية خلال موسم فعاليات أبوظبي 2024-2025 الذي يتضمن جدولاً كبيراً ومتنوعاً من التجارب والعروض ضمن حملة «تلقى نفسك فيها».