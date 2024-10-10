«هامور لا يغادر المكتب» في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «مركز الفنون» في جامعة نيويورك أبوظبي العرض العالمي الأول لمسرحية «هامور لا يغادر المكتب»، التي تتناول التعقيدات البيروقراطية التي يواجهها الموظفون حول العالم، من منظور يجمع بين الفكاهة والجدية.

تعرض المسرحية في مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يومي 18 و19 من أكتوبر 2024، وهي من تأليف الكاتب الإماراتي أحمد المظلوم، وإخراج الإماراتية ريم المنهالي.

تطرح المسرحية بعضاً من تجارب فريق العمل والمواقف التي مروا بها بأسلوب فكاهي، وهي من إنتاج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بدعم من برنامج المنح الوطني للثقافة والإبداع تحت إدارة وزارة الثقافة. وقد تم تطويرها ضمن برنامج الإقامة الفنية لمعرض م39 في منطقة ميناء زايد بأبوظبي.

تتمحور المسرحية حول شخصية «هامور» وسعيه لإنجاز بعض المعاملات الروتينية البسيطة التي تعطلها إجراءات البيروقراطية، وتمتزج فيها الفكاهة بالثقافة المحلية في تعاطيها مع أعباء الحياة اليومية على النطاقين المحلي والعالمي، ما يعكس التقارب في الفروقات وأوجه التشابه في تجارب البشر مع العوائق وعدم الكفاءة حول العالم.

يتضمن فريق العمل للمسرحية كوكبة من الممثلين والكوادر الفنية من ذوي الخبرات المختلفة حول الدولة، ومنهم الممثل مد-ربدان المعروف بأدواره في مسلسل «المنصة» وفيلم «حين»، وريم المنهالي، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤلّفة مسرحية «الرحيل».

وقالت ريم المنهالي: «تستمد المسرحية عنصر الدراماتورجيا، أي التأليف المسرحي، من فكرة أحلام العصر، وهو المصطلح المحلي الذي يشير إلى غرابة أحلام الغفوات التي تباغتنا نهاراً، حيث إن لإجراءات البيروقراطية في المسرحية طبيعة مشابهة».

وقال بيل براغين، المدير التنفيذي لمركز الفنون: «يمثل لي الموسم العاشر لفعاليات مركز الفنون فرصة للاطلاع على تطور الفنانين مع مرور الزمن، وتقييم دور المركز في ازدهار فنون الأداء المحلية».