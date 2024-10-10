أول سباق ثلجي في «سنو أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم «سنو أبوظبي»، 19 أكتوبر الجاري، أول سباق ثلجي ترفيهي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومبادرة أبوظبي 360، ومُصمم خصيصاً للأطفال محبي المغامرات من 6 إلى 16 عاماً.

ويأتي السباق الأول من نوعه ضمن فعاليات عديدة من المقرر إقامتها في سنو أبوظبي، في إطار التزام الحديقة الثلجية بالتشجيع على أسلوب حياة صحي ونشط.

وقال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: سباق «سنو أبوظبي» للجري، يتيح للمشاركين فرصة ممارسة رياضة الجري في أجواء غير مسبوقة، تهدف لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين مستوى اللياقة البدنية، وجعل الرياضة نمطاً لحياتهم اليومية.