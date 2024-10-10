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"الصحة العالمية": اللقاحات تكافح مقاومة مضادات الميكروبات

شاب يتلقى جرعة من لقاح
10 أكتوبر 2024 22:25

أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر اليوم الخميس، أن اللقاحات يمكن أن تساهم بدور مهم في مكافحة الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن من الممكن إنقاذ أكثر من نصف مليون شخص كل عام.
وأوضحت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أن "اللقاحات ضرورية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ويجب دمجها في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية للتخفيف من مقاومة مضادات الميكروبات، وفي عملية صنع القرار بشأن تطوير اللقاحات واستحداثها واستخدامها".
وتشمل العوامل المضادة للميكروبات مواد فعالة ضد البكتيريا، ولكن أيضا ضد الفيروسات والفطريات والطفيليات.
بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن التطعيمات يمكن أن تمنع وفاة 515 ألف شخص سنويا من خلال منع العدوى وانتقال مسببات الأمراض.
وأفادت المنظمة أنه في حالة زيادة إعطاء اللقاحات، ستقل الحاجة إلى مضادات الميكروبات، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل عدد حالات المقاومة، وبالتالي تقليل عدد وفيات المرضى نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات.
وأضافت أنه، من ناحية أخرى، إذا مُنع حدوث زيادة في حالات العدوى، فمن الممكن توفير مليارات الدولارات في تكاليف الرعاية الصحية. 

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المصدر: د ب أ
اللقاحات
منظمة الصحة العالمية
مضادات الميكروبات
مقاومة مضادات الميكروبات
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