«قناة بينونة» تكشف عن دورتها البرامجية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت قناة «بينونة» التابعة لـ «شبكة أبوظبي للإعلام»، عن دورتها البرامجية الجديدة، والتي تتضمن باقة متنوعة من البرامج التفاعلية الجديدة التي تحاكي اهتمامات المجتمع الإماراتي. وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة 8 برامج شبابية وثقافية واجتماعية، من بينها 3 برامج تُعرض في موسمها الأول، وهي «أسرتي»، و«الأصايل»، و«المثل يقول»، و5 برامج بمواسم متجددة، وهي «بودكاست مع دكتورة خديجة» و«نون» و«وزن» و«قرأت لك» و«مساكم وطن».



مواسم أولى

وتعرض «قناة بينونة» الموسم الأول من البرنامج الاجتماعي الثقافي التعليمي «أسرتي»، من تقديم الدكتورة مريم الهاشمي والإعلامية بدرية المنهالي، ويستهدف الأسرة والمجتمع الإماراتي، من خلال مناقشة باقة متنوعة من المواضيع التي تهم الأسرة، مستضيفاً نخبة من الخبراء في مجالات التربية والتعليم والاجتماع. ويغطي البرنامج العديد من الفعاليات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعنى بشؤون الأسرة والأمومة والطفولة والتربية والتعليم، وذلك في أجواء أسرية دافئة بعيدة عن روتين برامج المقابلات النظرية.



«المثل يقول»

في حين تعرض القناة الموسم الأول من برنامج «المثل يقول» من تقديم عبيد بن قذلان المزروعي، وهو برنامج ثقافي تراثي يتحدث عن قصة الأمثال الشعبية الإماراتية وسياق نشأتها، مع ربطها بالحياة المعاصرة على اعتبار أنها تصلح لكل زمان ومكان، وفيها عبرة ودرس للأجيال.



«الأصايل»

ولمحبي الإبل، خصّصت القناة البرنامج الثقافي التراثي «الأصايل» في موسمه الأول، والذي يقدمه عبدالله الكربي، ويُعنى بجميع المواضيع المرتبطة بالإبل وأساليب تربيتها والعناية بها، والنشاطات الرياضية المتعلقة بها، باعتبارها أحد رموز التراث والهوية الوطنية الإماراتية، حيث يستقبل البرنامج خبراء من ملاك الإبل والخبراء والاختصاصيين في التراث والمجموعة العالمية المتقدمة المواكبة لمختلف العلوم الصحية المرتبطة بالإبل.



برامج متجددة

ويناقش برنامج «بودكاست مع دكتورة خديجة» في موسمه الثاني من تقديم الدكتورة خديجة الحميد، طرق التقرب إلى جيل الشباب وتفهّم مشاكلهم ودعمهم والاستماع لهم بكل محبّة واهتمام ومساعدتهم على تخطّي مرحلة المراهقة بكلّ أمان، بما يُضمن تربية وإعداد أبناء يفتخر بهم الوطن.



«نون»

ويعود برنامج «نون» الذي تقدمه عائشة الكعبي في موسمه الرابع، ليخاطب المرأة صاحبة الإنجازات العليا في الدولة، مسلطاً الضوء على مسيرة حياتها، ومن كان لها ولأجلها، بداية من الأسرة وصولاً إلى الرجل الداعم لها، حيث يستضيف رائدات إماراتيات لهن تجارب متقدّمة في مجالات عدّة، وساهمن في رقيّ المجتمع الإماراتي.



«وزن»

وتواصل القناة عرض البودكاست الثقافي الأدبي «وزن» في موسمه الرابع من تقديم عبدالله الكربي، والذي يُعنى بالشعر النبطي وسيرة الشعراء في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويُسلط البرنامج الحواري «مساكم وطن» في موسمه الخامس من تقديم محمد الجابري، الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي تنسجم مع رؤية الدولة وجهودها لتحقيق مزيد من التطور والإنجازات الهامة على كافة الأصعدة.



«قرأت لك»

ويطل البرنامج الثقافي «قرأت لك» بموسمه الثامن بحلقات جديدة من تقديم لمياء الصقيل، ليسلط الضوء على كتب قيمة، تحمل هدفاً معرفياً مميزاً وممتعاً بذات الوقت، مواصلاً تعريف المشاهدين على العديد من الكتب وأهم ما جاء فيها من نقاط شيقة ومفيدة بأسلوب تفاعلي وغير تقليدي، متضمناً لقاءات مع عدد من الشخصيات الثقافية والأدبية وأصحاب المواهب الكتابية.