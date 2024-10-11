رصد أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض منذ 2005

أدى وصول عاصفة شمسية قوية إلى الأرض إلى حدوث ظاهرة الشفق القطبي في سماء النمسا وألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا وفرنسا النرويج والولايات المتحدة ودول أخرى طوال ليل الخميس الجمعة.

وقالت إيفا ويلر المسؤولة في مكتب الطقس الفضائي التابع لهيئة الخدمات الجيولوجية والمناخية إن التلسكوبات الفضائية رصدت تحرك العاصفة الشمسية نحو الأرض بسرعة عالية وقدَّرت وقت وصول العاصفة الشمسية إلى الأرض بنحو خمس ساعات، ما جعلها ثاني أقوى عاصفة شمسية منذ عام 2005.

وأدت العاصفة الشمسية إلى تغير لون السماء في تلك البلدان.

العاصفة نتيجة لحدوث انفجار شمسي ضخم هذا الأسبوع، تسبب في اندلاع رياح شمسية قوية، أدت لتفاعل النشاط الشمسي مع المجال المغناطيسي للأرض، والذي يؤدي لحدوث العرض الضوئي في السماء، وتعرف هذه الظاهرة باسم الشفق القطبي.

فقد حدث انفجار هائل على سطح الشمس في ليلة الثلاثاء 8 أكتوبر.