«بيت الحكمة» يطلق برنامجاً متكاملاً لتعلّم ثلاث لغات

الشارقة (الاتحاد)

أعلن بيت الحكمة في الشارقة عن تنظيم ثلاث دورات لتعلم لغات عالمية هي الإسبانية والفرنسية واليابانية، ضمن برنامجه المخصص لتعلم اللغات، وذلك بهدف تمكين المجتمعات وبخاصة الأطفال والشباب، من خلال تعزيز حصيلتهم المعرفية بثقافات العالم بأشكال مختلفة، من بينها تعلم لغات بلدان من مختلف أنحاء العالم، والتعرف على تاريخها وثقافتها، عن طريق باقة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية.

يفتح باب التسجيل في الدورات الثلاث على الرابط التالي: https://houseofwisdom.ae/happenings.

تعزيز الحوار

حول الإعلان عن البرامج الثلاثة، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «تجسد برامج بيت الحكمة لتعلم اللغات رؤيتنا تجاه بناء مجتمع وحاضنة شاملة للتعلم وتطوير المهارات، فبيت الحكمة ليس مكتبة فحسب، وإنما هو نموذج مستقبلي قائم على التفاعل والتواصل مع رواده. لذا، فإننا نحرص على تنظيم هذا النوع من البرامج لنتيح أمام جمهورنا وزوارنا مجالات أوسع لاكتساب المعرفة، ونتطلع أن تكمّل هذه البرامج الجهود التي تقودها الشارقة في تعزيز الحوار والتواصل مع ثقافات العالم المختلفة».

الحكمة بالإسبانية

ينطلق برنامج «الحكمة بالإسبانية» بفصله الأول في 13 أكتوبر، أيام الأحد من كل أسبوع على مدار 10 أسابيع حتى 1 ديسمبر، ويستقبل الأطفال من الفئة العمرية 6 –11 عام، واليافعين 12 – 16 عاماً، والكبار بعمر 17 عاماً فأكثر، وذلك بالتعاون مع معهد تعليم اللغة الإسبانية التابع لجامعة مورسيا الكاثوليكية.

يتضمن البرنامج عدداً من العروض التفاعلية المستوحاة من الثقافة والتراث اللاتينية، بالإضافة إلى دروس الطهي من المطبخ الإسباني، وورش للحرف اليدوية والفنون، وذلك تحت إشراف خبراء متخصصين من المعهد.

الحكمة باليابانية

يقام برنامج «الحكمة باليابانية» أيام السبت من كل أسبوع على مدار 9 أسابيع، بالتعاون مع «مركز الإمارات واليابان الثقافي»، ويناسب البرنامج الفئة العمرية 13 عاماً فأكثر، ويتضمن ثلاثة مستويات مختلفة، يتم تقديمها في صورة ورش عمل وعروض تفاعلية لتعريف المشاركين بالفنون اليابانية التقليدية، إلى جانب رسوم ال«منغا» اليابانية المستخدمة في القصص المصورة والرسوم التوضيحية والمتحركة، وغيرها من الجوانب التعليمية التي تعزز مهارات اللغة اليابانية وثقافتها الغنية، وذلك تحت إشراف خبراء من معهد «إيتون» الحاصل على اعتماد الجمعية الأوروبية لجودة خدمات اللغة.

الحكمة بالفرنسية

أما البرنامج الثالث، فهو «الحكمة بالفرنسية» المخصص لتعليم الأطفال والشباب والكبار اللغة الفرنسية وثقافتها أيام السبت من كل أسبوع على مدار 9 أسابيع، حيث يستقبل الأطفال من الفئة العمرية 6 – 11 عاماً، واليافعين من عمر 12 – 16 عاماً، والكبار بعمر 17 عاماً فأكثر، بالتعاون مع شبكة الرابطة الفرنسية في الشارقة.

يقدم البرنامج مجموعة من جلسات الطهي للتعرف على وصفات مميزة من المطبخ الفرنسي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية حول الأزياء والعطور وغيرها من جوانب الثقافية الفرانكفونية.

يشار إلى أن مبادرة بيت الحكمة لتعلم اللغات تستهدف توفير نوافذ معرفية ولغوية وثقافية جديدة لزوار بيت الحكمة، وتقدم لهم تجربة فريدة في بيئة تعليمية متنوعة ومحفزة من خلال الجلسات والورش التفاعلية والأنشطة التطبيقية.