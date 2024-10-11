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«أفراح أبوظبي» في ضيافة «السعديات»

«أفراح أبوظبي» في ضيافة «السعديات»
12 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جزيرة السعديات أبوظبي، الدورة الثانية من «مؤتمر أفراح أبوظبي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، في «فندق وفلل بارك حياة أبوظبي»، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة للمناسبات والأعراس الفاخرة، تتكامل فيها رفاهية المنتجعات الفاخرة مع روعة الطبيعة، ما يجعلها الخيار الأمثل لاستضافة حفلات الزفاف التي تظل ذكراها محفورة في الأذهان.
ويجمع «مؤتمر أفراح أبوظبي»، على مدار يومين، نخبة من أبرز شركات تنظيم حفلات الزفاف ومقدمي الخدمات، ووسائل الإعلام من أنحاء العالم، للتواصل وتبادل المعارف والخبرات، والتعرف على مرافق الزفاف الاستثنائية التي توفرها أبوظبي.

السعديات
جزيرة السعديات
دائرة الثقافة والسياحة
الإمارات
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