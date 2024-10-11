18 لعبة جديدة في «ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات في أبوظبي، اكتمال ما يزيد على 55% من أعمال توسعة مدينة الألعاب المائية «ياس ووتروورلد» لإضافة مساحة إضافية تبلغ 16,900 متر مربع للمرفق الترفيهي العالمي، تمهيداً لافتتاح المرافق الجديدة أمام الجمهور العام المقبل.

ويرفع مشروع التوسعة القدرة الاستيعابية لأكبر مدينة للألعاب المائية في المنطقة بنسبة 20%، مع إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى أكثر من 70 لعبة وتجربة.

من المقرر أن تضم التوسعة مغامرة جديدة تحت اسم «أسطورة القرية المفقودة»، حيث ينطلق الزوار في رحلة مشوقة لاستكشاف الكنوز المخفية والممرات السرية ضمن مجموعة من المرافق الترفيهية الممتعة، بجانب تلبية احتياجات الأطفال عبر توفير ألعاب أصغر حجماً، ومنزلقات مائية مذهلة، وثمانية مسابح إضافية، ومنافذ جديدة للأطعمة والمشروبات، وجميعها مصممة لإثراء تجربة الزوار.