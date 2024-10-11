ملك زاهر تنتهي من «أزمة ثقة»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت ملك أحمد زاهر من تصوير دورها في مسلسل «أزمة ثقة»، وقالت إن الأحداث تدور حول جريمة قتل في إطار التشويق والإثارة، وتقدم فيه شخصية فتاة طموحة تدرس في كلية الفنون الجميلة، وترغب في استكمال دراستها في الخارج، ولكنها منطوية وحساسة ولا تملك القدرة على المواجهة، وفجأة تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب حادث يتعرض له أحد أفراد أسرتها.

وأوضحت ملك أن دورها في العمل يختلف من حيث الشكل والمضمون عن أدوارها السابقة، فهو يمتاز بالإيقاع السريع بعيداً عن المط والتطويل، وكشفت عن أنها استعانت بطبيبة أمراض نفسية لتتعرف على تفاصيل الشخصية التي تجسدها نتيجة تعوضها لتحولات نفسية كبيرة، ويقع العمل في 15 حلقة، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته: نجلاء بدر ومنة فضالي وهاني عادل وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي وتامر فرج، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

وأشارت ملك إلى أن والدها أحمد زاهر شجعها على قبول الدور في «أزمة ثقة»، واعتبره محطة مهمة ونقلة كبيرة في مشوارها، خصوصاً وأنه يدعمها في كل خطواتها الفنية.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الطيبة حول شخصية الفتاة الشريرة الانتهازية التي جسدتها في رمضان الماضي في مسلسل «محارب»، بطولة حسن الرداد وماجد المصري، وإخراج شيرين عادل.