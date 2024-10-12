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الترفيه

عبد المجيد عبدالله.. طرب أصيل في «الاتحاد أرينا»

عبد المجيد عبدالله.. طرب أصيل في «الاتحاد أرينا»
12 أكتوبر 2024 13:11

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
ليلة من الطرب الأصيل عاشها جمهور أبوظبي على أنغام الموسيقى الخليجية، وأغاني الزمن الجميل التي أداها الفنان عبد المجيد عبدالله، في حفله الذي أحياه مساء أمس، على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وسط حضور جماهيري فاق التوقعات، مقدماً باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي حققت رواجاً عربياً لافتاً. 
أتى هذا الحفل بتنظيم «لايف نيشن»، وبالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام»، وجزيرة ياس، و«دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في أبوظبي على مسرح «الاتحاد أرينا» ضمن حفلات ليالي عيد الفطر.

وبمجرد أن صعد عبدالمجيد خشبة المسرح، قابله الجمهور بحفاوة كبيرة، ووعدهم بقضاء ليلة فنية لا تنسى، وتنقل خلال الحفل بين أغانيه القديمة التي أعادت للحضور ذكريات الماضي وزمن الفن الجميل، حيث أدى «لو ما شفتك في ذيك الليلة بالصدفة»، «يا بعدهم»، «يا منيتي»، «قبل أعرفك»، «هلا بش»، «تتنفسك دنياي»، «تناقض»، و«روحي تحبك».
وأشعل عبد المجيد جو الحفل حماسة عندما غنى «أنت ما أنت إنسان أكثر» التي ردد الجمهور معه كلماتها حتى نهايتها.

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وأعرب عبد المجيد عن سعادته بأن يعود مجدداً إلى الإمارات لتقديم هذا الحفل، واصفاً أبوظبي بالبلد الجميل، ووجه شكره إلى الجمهور على تفاعلهم الراقي، مؤدياً باقة من أغنياته الجديدة، خصوصاً التي أصدرها في ألبومه الجديد، من بينها: «احتاجلك»، «يا منيتي»، «احط راسي» و«يا ابن الأوادم».

عبد المجيد عبد الله
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