الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد رزق مع «سيد الناس» في رمضان

الممثل المصري أحمد رزق
12 أكتوبر 2024 22:27

محمد قناوي (القاهرة)
تعاقد الممثل المصري أحمد رزق على المشاركة في بطولة مسلسل «سيد الناس» المرشح للعرض على شاشة رمضان المقبل، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وأحمد فهيم، وطارق النهري.
ومن المقرر بدء التصوير في نوفمبر المقبل.
وقال رزق إن الشخصية، التي يؤديها، ستكون مفاجأة للجمهور، ضمن دراما تنتمي للأعمال الشعبية، التي يلتف حولها الجمهور في السنوات الأخيرة وتحقق نجاحات ملموسة.
وأوضح رزق أنه لا يهتم بلقب البطولة "لأنني عرفتها مبكراً، منذ كان عمري 20 عاماً. لذا، لا أتلهف عليها قدر اهتمامي بتقديم أعمال جيدة وأدوار أستمتع بها كممثل وأنقل متعتها للجمهور".
وأشار أحمد رزق إلى أنه انتهى من تصويره مسلسل «حرب الجبالي»، وجاهز للعرض على إحدى المنصات العربية، وتدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي، من 45 حلقة، وسيتم عرضه بنظام المواسم المتتالية كل موسم 15 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، وسوسن بدر، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.
وكشف رزق عن أنه يؤدي شخصية «حرب الجبالي» الذي يحمل المسلسل اسمه، والذي وُلد بمنطقة شعبية، ويخوض حرباً دفاعاً عن مبادئه في إطار تشويقي حول الصراع بين الخير والشر، من خلال تجار الأقمشة والمجوهرات.
وقال رزق إنه لم يحسم أمره في المشاركة في فيلم «25 ينادر»، تأليف طارق البدوي وإخراج فاضل الجارحي، وتدور أحداثه حول شاب جامعي يواجه مشاكل كثيرة، ويفكر في السفر إلى الخارج بحثاً عن فرصة عمل، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة.
وأشار إلى أن أمامه أكثر من عمل سينمائي يتم الإعداد له حالياً، لكنه يحسب خطواته بما يناسبه ولا يقبل المجازفة، ويسعى إلى تقديم أفلام لا تقل أهمية عما قدمه في البدايات. 
يُذكر أن أحمد رزق حقق نجاحاً ملحوظاً في رمضان الماضي، بمشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي»، والذي جسد خلاله شخصية تاجر آثار.

أحمد رزق
ممثل
مسلسل
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
علوم الدار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
اليوم 20:05
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
علوم الدار
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
اليوم 22:16
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
علوم الدار
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
اليوم 21:09
مظاهرات احتجاجا على مؤتمر لليمين المتطرف في برلين
الأخبار العالمية
مظاهرات احتجاجا على مؤتمر لليمين المتطرف في برلين
13 أكتوبر 2024
كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية
الأخبار العالمية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه تهديدا شديدا إلى الجارة الجنوبية
اليوم 23:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©