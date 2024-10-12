أحمد رزق مع «سيد الناس» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقد الممثل المصري أحمد رزق على المشاركة في بطولة مسلسل «سيد الناس» المرشح للعرض على شاشة رمضان المقبل، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وأحمد فهيم، وطارق النهري.

ومن المقرر بدء التصوير في نوفمبر المقبل.

وقال رزق إن الشخصية، التي يؤديها، ستكون مفاجأة للجمهور، ضمن دراما تنتمي للأعمال الشعبية، التي يلتف حولها الجمهور في السنوات الأخيرة وتحقق نجاحات ملموسة.

وأوضح رزق أنه لا يهتم بلقب البطولة "لأنني عرفتها مبكراً، منذ كان عمري 20 عاماً. لذا، لا أتلهف عليها قدر اهتمامي بتقديم أعمال جيدة وأدوار أستمتع بها كممثل وأنقل متعتها للجمهور".

وأشار أحمد رزق إلى أنه انتهى من تصويره مسلسل «حرب الجبالي»، وجاهز للعرض على إحدى المنصات العربية، وتدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي، من 45 حلقة، وسيتم عرضه بنظام المواسم المتتالية كل موسم 15 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، وسوسن بدر، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

وكشف رزق عن أنه يؤدي شخصية «حرب الجبالي» الذي يحمل المسلسل اسمه، والذي وُلد بمنطقة شعبية، ويخوض حرباً دفاعاً عن مبادئه في إطار تشويقي حول الصراع بين الخير والشر، من خلال تجار الأقمشة والمجوهرات.

وقال رزق إنه لم يحسم أمره في المشاركة في فيلم «25 ينادر»، تأليف طارق البدوي وإخراج فاضل الجارحي، وتدور أحداثه حول شاب جامعي يواجه مشاكل كثيرة، ويفكر في السفر إلى الخارج بحثاً عن فرصة عمل، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة.

وأشار إلى أن أمامه أكثر من عمل سينمائي يتم الإعداد له حالياً، لكنه يحسب خطواته بما يناسبه ولا يقبل المجازفة، ويسعى إلى تقديم أفلام لا تقل أهمية عما قدمه في البدايات.

يُذكر أن أحمد رزق حقق نجاحاً ملحوظاً في رمضان الماضي، بمشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي»، والذي جسد خلاله شخصية تاجر آثار.