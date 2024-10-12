ثروة سابرينا تتضاعف في وقت قصير

أبوظبي (الاتحاد)

اشتهرت الممثلة والمغنية الأميركية سابرينا كاربنتر لأول مرة عندما شاركت في مسلسل «فتاة تقابل العالم» على قناة ديزني عام 2014، والذي استمر عرضه حتى 2017، ثم انطلقت بعدها في عالم الموسيقى لتجني ثروة كبيرة وهي مازالت شابة صغيرة.

وصلت ثروة سابرينا إلى 12 مليون دولار، بعدما باعت أكثر من 11.3 مليون ألبوم، وقد استطاعت تكوين ثروتها في وقت قصير، وهو ما يعكس نجاحها بعيد المدى في السينما والموسيقى.

وواصلت سابرينا (25 عاماً)، صعودها الفني وتطورها، حيث وقعت عقداً مع شركة «هوليوود ريكوردز» المملوكة لشركة ديزني وأصدرت أغنيتها الأولى، ثم أتبعتها بخمسة ألبومات أخرى، وقدمت عروضاً في أميركا الشمالية وأوروبا.

وظهرت سابرينا في العديد من الأفلام الأخرى لقناة ديزني، أبرزها «مغامرات في مجالسة الأطفال»، وانتقلت بعدها إلى أدوار أكثر نضجاً، مثل فيلم «الكراهية التي تمنحها»، وفيلم «تاريخ قصير لطريق طويل» حيث مُنحت فيه دوراً رئيساً، كما ظهرت على المسرح في برودواي لأول مرة في المسرحية الغنائية «فتيات لئيمات».

ووفقاً لموقع «The Richest» الكندي، فإن شهرة سابرينا كانت بمثابة نقطة انطلاق لشراكات رفيعة المستوى مع العلامات التجارية العالمية ومبادرات الأعمال، وأحدثت ضجة في سوق العطور، ومن أهم المعالم الرئيسة في مسيرتها في عام 2023 دعوتها لافتتاح جولة تايلور سويفت «جولة العصور»، عبر العديد من العروض في أميركا اللاتينية وأستراليا وسنغافورة.