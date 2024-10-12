الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ثروة سابرينا تتضاعف في وقت قصير

ثروة سابرينا تتضاعف في وقت قصير
13 أكتوبر 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«وول ستريت».. تنتظر بدء تداول «الرئيس الجديد»
نسرين أمين.. ضيفة «بنسيون دلال»

اشتهرت الممثلة والمغنية الأميركية سابرينا كاربنتر لأول مرة عندما شاركت في مسلسل «فتاة تقابل العالم» على قناة ديزني عام 2014، والذي استمر عرضه حتى 2017، ثم انطلقت بعدها في عالم الموسيقى لتجني ثروة كبيرة وهي مازالت شابة صغيرة.
وصلت ثروة سابرينا إلى 12 مليون دولار، بعدما باعت أكثر من 11.3 مليون ألبوم، وقد استطاعت تكوين ثروتها في وقت قصير، وهو ما يعكس نجاحها بعيد المدى في السينما والموسيقى.
وواصلت سابرينا (25 عاماً)، صعودها الفني وتطورها، حيث وقعت عقداً مع شركة «هوليوود ريكوردز» المملوكة لشركة ديزني وأصدرت أغنيتها الأولى، ثم أتبعتها بخمسة ألبومات أخرى، وقدمت عروضاً في أميركا الشمالية وأوروبا.
وظهرت سابرينا في العديد من الأفلام الأخرى لقناة ديزني، أبرزها «مغامرات في مجالسة الأطفال»، وانتقلت بعدها إلى أدوار أكثر نضجاً، مثل فيلم «الكراهية التي تمنحها»، وفيلم «تاريخ قصير لطريق طويل» حيث مُنحت فيه دوراً رئيساً، كما ظهرت على المسرح في برودواي لأول مرة في المسرحية الغنائية «فتيات لئيمات».
ووفقاً لموقع «The Richest» الكندي، فإن شهرة سابرينا كانت بمثابة نقطة انطلاق لشراكات رفيعة المستوى مع العلامات التجارية العالمية ومبادرات الأعمال، وأحدثت ضجة في سوق العطور، ومن أهم المعالم الرئيسة في مسيرتها في عام 2023 دعوتها لافتتاح جولة تايلور سويفت «جولة العصور»، عبر العديد من العروض في أميركا اللاتينية وأستراليا وسنغافورة.

سابرينا كاربنتر
السينما
هوليوود
أميركا
الأفلام
الأفلام السينمائية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
علوم الدار
حمدان بن زايد: هيئة الهلال الأحمر تضاعف الجهود دعماً للأشقاء اللبنانيين
اليوم 20:05
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
علوم الدار
منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» بمركز المعارض في إكسبو دبي
اليوم 22:16
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
علوم الدار
الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي
اليوم 21:09
الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
13 أكتوبر 2024
دورية لمركبات تابعة لـ«يونيفيل» في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام الأممية في لبنان
13 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©