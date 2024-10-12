نسرين أمين.. ضيفة «بنسيون دلال»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت نسرين أمين عن أنها تظهر ضيف شرف في فيلم «بنسيون دلال»، الذي ينطلق عرضه خلال الأيام القادمة، تأليف وإخراج شادي الرملي، وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ، وتدور أحداثه حول رجل يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة، ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته، بأوراق مزورة، لتتشابك الخيوط بسبب مفاجأة غير متوقعة.

وقالت نسرين إنها تعاقدت على الانضمام للجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، الذي يُعرض في رمضان المقبل مع أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، لتقدم شخصية جديدة تظهر في الجزء الثاني ولم تكن موجودة في الجزء الأول، جعلتها تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل «فهد البطل» مع أحمد العوضي.

وأضافت أنها تشارك في بطولة فيلم «الدشاش» مع محمد سعد، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، ويدور في إطار كوميدي تشويقي ويحمل العديد من المفاجآت من خلال شخصية طبيب أسنان يعيش مع زوجة غير جميلة وتظهر له «عفريتة» جميلة، ويتم تصويره بين مصر والمغرب. فيما، تنتظر نسرين عرض فيلم «جبل الحريم» الذي انتهت من تصويره في مايو الماضي، ويعتمد ولأول مرة في السينما العربية على عناصر تمثيلية نسائية بالكامل دون مشاركة أي عنصر رجالي، ويضم سوسن بدر، وفاء عامر، ونهال عنبر وغيرهن، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، معربة عن سعادتها بتلك التجربة، خاصة أن الفيلم يحمل طابعاً مختلفاً ويهتم بمناقشة قضايا المرأة. يذكر أن نسرين أمين قد شاركت في رمضان الماضي، في مسلسل «بابا جه» مع أكرم حسني، سماء إبراهيم، فريال يوسف، تأليف وائل حمدي، ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.