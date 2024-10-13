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دراسة تحذر من الاستعانة بروبوتات الدردشة بمجال الأدوية

دراسة تحذر من الاستعانة بروبوتات الدردشة بمجال الأدوية
14 أكتوبر 2024 01:05

ألمانيا (د ب أ) 

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كشفت دراسة حديثة أن محركات البحث وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا توفر معلومات موثوقة حول الأدوية، وكتب باحثون في دورية «بي إم جيه كواليتي آند سيفتي» المتخصصة، أن الإجابات كانت غير دقيقة وغير كاملة مراراً، وغالباً ما كان يصعب فهمها، ولذلك أوصى الباحثون بالحذر عند التعامل مع مثل هذه المعلومات، مطالبين بإرفاق تحذيرات للمستخدمين. 
قال المعد الرئيسي للدراسة، فارام أندريكيان، من معهد علم الصيدلة التجريبي والسريري وعلم السموم بجامعة إرلانجن الألمانية «النتيجة الرئيسية لدراستنا هي أن جودة إجابات روبوتات الدردشة ليست كافية بعد للاستخدام الآمن من قبل المستخدمين، وفي رأينا، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أن المعلومات التي تقدمها روبوتات الدردشة لا يمكن أن تحل محل المشورة المهنية». 
وكانت نقطة انطلاق الدراسة هي تجربة اطلاع مرضى على الإنترنت على معلومات عن أدوية موصوفة لهم، وقام الخبراء في الدراسة بطرح سؤال على روبوت الدردشة «بينج» - الذي طورته شركة «مايكروسوفت» - في أبريل 2023 حول العشرة أسئلة الشائعة حول أكثر 50 دواء موصوفاً في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك أسئلة حول كيفية تناولها أو آثارها الجانبية أو موانع استعمالها. 

دراسة
الروبوتات
الأدوية
الذكاء الاصطناعي
ألمانيا
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