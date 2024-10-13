«أوميغا 3».. يقلل العدوانية

ترجمة: عزة يوسف

أثبتت دراسة حديثة أن المكمل الغذائي «الأوميغا 3» يقلل من الشعور بالغضب والعدوانية بنسبة 28%، ويساعد على تحسين الصحة البدنية والنفسية.

ولم تأتِ هذه النتائج من العدم، ففي السابق ارتبط تناول كبسولات «أوميغا 3» بالوقاية من مرض انفصام الشخصية، كما يعتقد العلماء أن السلوك العدواني أو العنيف ينتج جزئياً عن نقص التغذية، فما نأكله يؤثر كيميائياً على أدمغتنا.

كانت التجارب قد أُجريت ما بين الأعوام 1996 و2024 لمدة 16 أسبوعاً في المتوسط، وغطت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية تشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً فأقل والكبار بين 50 و60 عاماً، وتضمنت النتائج انخفاض السلوك العدواني بعد تناول «أوميغا 3» سواء كان العدوان تفاعلياً (أي رداً على استفزاز ما) أو استباقياً (أي السلوك المخطط له مسبقاً).

ويعتقد العلماء أن طريقة عمل «الأوميغا 3» التي يقلل بها الالتهاب ويحافظ على العمليات الحيوية في الدماغ، قد تكون السبب في السيطرة على السلوك العدواني، إلا أن هناك الكثير من الأسئلة التي ما زالت في محل البحث.

وحسبما جاء في موقع «Science Alert» الأميركي، أشارت الدراسة إلى أن الأدوية المشتقة من زيت السمك يمكن أن تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة والسكتات الدماغية ومشاكل صحة القلب.