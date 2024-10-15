"الثقافة والسياحة - أبوظبي" تتعاون مع "سفير إنترتينمنت"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة "سفير إنترتينمنت"، عن عزمهما افتتاح ثاني مراكز "سفير" على مستوى العالم في أبوظبي. ويُشكل المركز، القائم على توظيف أحدث التقنيات والوسائط الإعلامية المبتكرة، إضافة نوعية تُثري العروض الفنية والثقافية والمنشآت الترفيهية في العاصمة، مستقطباً المجتمع المحلي والزوار. وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نتطلع قدماً إلى هذه الشراكة الواعدة مع "سفير إنترتينمنت" لإطلاق مركز "سفير" في أبوظبي، الذي يصطحب زواره في رحلة فريدة من التجارب الترفيهية الحية وسط أجواء تمزج بين التقنيات وأساليب العرض المتقدمة بأسلوب ممتع يجمع بين الواقع والخيال، مرحباً بالجميع لاكتشافها ومشاركة أجمل الذكريات التي لا تُنسى. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، معززةً مكانة الإمارة منارة للفنون والثقافة والابتكار. ونواصل احتضان المفاهيم الإبداعية التي تضع أبوظبي محط أنظار العالم، وترسخ معايير جديدة للعروض الغامرة والمُلهمة.

وقال جيمس إل. دولان، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ"سفير إنترتينمنت": لطالما تضمنت رؤية "سفير" إنشاء شبكة عالمية من مراكزنا، ويعدّ إعلان اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. ويوفر "سفير" الترفيه الحي وفق مفاهيم جديدة، موسعاً نطاق تأثيره إلى آفاق أخرى، ونحن فخورون بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإنشاء مركز جديد في الإمارة.وتخطّط الشركة منذ افتتاح أول مراكز "سفير" في لاس فيغاس خلال سبتمبر 2023، والذي حظي بأصداء دولية كبيرة، إلى تطوير شبكة عالمية من هذه المراكز لاستثمار إمكانات النمو المتاحة، وزيادة إيراداتها من مصادر جديدة عبر الاستفادة بشكل أكبر من خبراتها المتنوعة، وما تمتلكه من تقنيات متقدّمة ومحتوى أصيل.

وسيشغل مركز "سفير" موقعاً مميزاً في أبوظبي، وسيكون بحجم منشأة لاس فيغاس التي تتسع لـ20 ألف شخص، ويُسهم المركز في إعادة صياغة مفاهيم العروض الترفيهية من خلال توظيف تقنياته المتطوّرة، موفراً وجهة جذب رئيسة على مدار العام لكل من المجتمع المحلي والزوار من مختلف أنحاء العالم، ويستضيف أرقى الفعاليات والحفلات والعروض الحية في أجواء مبتكرة وغير مسبوقة.

وتتضمن اتفاقية تعاون "الثقافة والسياحة – أبوظبي" مع "سفير إنترتينمنت" بناء مركز "سفير" الجديد في أبوظبي، التي استقبلت أكثر من 24 مليون زائر في عام 2023. وستدفع الدائرة رسوم الامتياز للشركة مقابل حقوق بناء المركز، مع الاستفادة من تصاميم وتقنيات الشركة والابتكارات التي تحتفظ بحقوق ملكيتها الفكرية. وستقوم الدائرة بتمويل المشروع، بينما سيقدّم فريق خبراء من الشركة خدمات محددة تتعلق بالتطوير والبناء والافتتاح المسبق. وسيستمر التعاون بين الجانبين بعد افتتاح المركز، حيث ستتكفل الدائرة برسوم سنوية مقابل استخدام المحتوى الإبداعي والفني المرخص من "سفير إنترتينمنت" و"سفير اكبرينسيز"، وعلامة "سفير" التجارية، وبراءات الاختراعات والتقنيات وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. كما ستقدم الشركة خدمات تشغيلية في مجال إدارة المركز والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري والتجاري والاستراتيجي.