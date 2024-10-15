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«تغيير حياتك يبدأ بتغيير عاداتك».. محاضرة في مكتبة محمد بن راشد

«تغيير حياتك يبدأ بتغيير عاداتك».. محاضرة في مكتبة محمد بن راشد
15 أكتوبر 2024 23:19

دبي (الاتحاد)
 بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، محاضرة بعنوان «تغيير حياتك يبدأ بتغيير عاداتك» للدكتور كريم علي، الخبير في مجال الصحة واللياقة البدنية، شهدت إقبالاً كبيراً من المهتمين بتطوير الذات وتحسين نمط الحياة، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الوعي الصحي والثقافي في المجتمع. وسلّطت المحاضرة الضوء على الفوائد الجسدية والعقلية للتمرين اليومي، ودور ممارسة الرياضة في الحفاظ على اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة العامة، وكيف يمكن للتمارين أن تساهم في تحسين القدرة على مواجهة التحديات اليومية، ومستوى الطاقة، بالإضافة إلى تقليل مشاعر القلق والتوتر.واستعرض الدكتور كريم أهمية البروتينات في بناء الخلايا العصبية الجديدة، ومرونة الأعصاب وقدرة الدماغ على تكوين اتصالات جديدة. كما تطرق إلى مساهمة التمارين الرياضية في زيادة إنتاج خلايا الدماغ الجديدة، وتقوية الذاكرة والتركيز، والعلاقة الوثيقة بين النشاط البدني وصحة العقل.
كما تطرق إلى علم تكوين العادات وأن تغيير العادات أمر أساسي لتحسين نوعية الحياة، وأن الأفراد هم نتاج لعاداتهم. وأشار إلى أن العادات هي التي تولد الطاقة، وإذا لم يكن لديك عادات إيجابية مثل الاستيقاظ مبكراً، وكتابة الأهداف، ومراجعة الإنجازات اليومية، فلن تجد الطاقة اللازمة لتحقيق أهدافك. كما أكد أهمية تبني العادات اليومية لجلب الطاقة وتوجه الأفراد نحو النجاح.
وتولي مكتبة محمد بن راشد اهتماماً كبيراً بالصحة النفسية، حيث تقدم لروادها مجموعة متميزة من الكتب التي تركز على تعزيز الوعي بالصحة النفسية وتقديم الأدوات والنصائح اللازمة لتحسين جودة الحياة النفسية، ودعم أفراد المجتمع في رحلتهم نحو حياة نفسية أكثر توازناً وسعادة. وتشمل هذه السلسلة مواضيع متنوعة مثل إدارة التوتر، وتعزيز الثقة بالنفس، والتعامل مع القلق والاكتئاب، وفهم الذات بشكل أعمق.

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