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أسود تقتل حارسة في حديقة بشبه جزيرة القرم

أسود تقتل حارسة في حديقة بشبه جزيرة القرم
17 أكتوبر 2024 13:08

قتلت مجموعة من الأسود الأربعاء، حارسة في إحدى أكبر حدائق الأسود في أوروبا، بعدما تركت الموظفة باب القفص مفتوحاً، على ما أفاد المحققون.
ووقع الحادث في متنزه تايغان سفاري في شبه جزيرة القرم، وهي إحدى أكبر مناطق تكاثر الأسود في أوروبا وتشكل موئلاً لنحو 60 من هذه الحيوانات المفترسة.
وقالت لجنة تحقيق في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول شكلتها موسكو في بيان: «أُطلق تحقيق جنائي بشأن وفاة موظفة في حديقة تايغان للأسود نتيجة هجوم حيوان مفترس».
وأوضح المحققون أن الموظفة التي كانت تعمل في الحديقة منذ 17 عاماً تقريباً، قضت بعدما «دخلت لتنظيف قفص فيه ثلاثة أسود من دون إغلاق قفل باب يفصل غرفتين في القفص».
وتعرّف مالك الحديقة أوليغ زوبكوف على جثة الضحية، موضحاً أنها تعود إلى حارسة الحديقة ليوكاديا بيريفالوفا، ووصف الحادث بأنه خطأ «مأسوي».
وقال في بيان: «إنّ تفاصيل وأسباب الحادثة غير واضحة، ويبدو أنّ أحداً كان بجانب الموظفة».
وأضاف «للأسف، لم يكن الموظفون الذين عثروا على الجثة قادرين على تقديم أي مساعدة لها، لأنها كانت عبارة عن أشلاء».
وأشاد زوبكوف عبر تلغرام ببيريفالوفا، ووصفها بأنها «موظفة ذات قيمة»، مضيفاً أن «النسيان لعب دوراً» في الحادثة.
وأعلن المحققون عن فتح تحقيق جنائي في وفاة شخص بسبب الإهمال في مكان العمل.
وفي عام 2012 افتُتحت حديقة الحيوانات التي تبلغ مساحتها نحو 283 ألف متر في موقع قاعدة عسكرية سابقة.

 

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