الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي

أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
17 أكتوبر 2024 14:36

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي حفلا فنياً للموسيقي والفنان العالمي أندريا بوتشيلي بمناسبة رأس السنة الميلادية  في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.
يقدم مغني التينور الشهير أندريا بوتشيلي في الحفل الذي  يقام بدعم «دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي» وتنظيم «ثيوري الافين»، أبرز أعماله الكلاسيكية الخالدة، من بينها:  Con te Partirò وThe Pray وVivo per lei، كما يشهد الاحتفال عرضاً مبهراً للألعاب النارية يضيء سماء أبوظبي، إلى جانب فقرات فنية أخرى يؤديها فنانين ودي جي عالميين.
حصد أندريا بوتشيلي خلال مسيرته عدداً من الجوائز، بينها 6 ترشيحات لجوائز جرامي، و6 ترشيحات لجوائز جرامي اللاتينية، وجائزة جولدن جلوب، و7 جوائز BRIT الكلاسيكية، و7 جوائز موسيقى عالمية.

أخبار ذات صلة
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
آخر الأخبار
مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
الأخبار العالمية
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
اليوم 22:14
ملصق مهرجان دبي لمسرح الشباب
التعليم والمعرفة
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
اليوم 22:05
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
الرياضة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
اليوم 22:01
ملصق مسرحية "ترينو"
التعليم والمعرفة
عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024
اليوم 21:57
عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©