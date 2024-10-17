أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي حفلا فنياً للموسيقي والفنان العالمي أندريا بوتشيلي بمناسبة رأس السنة الميلادية في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

يقدم مغني التينور الشهير أندريا بوتشيلي في الحفل الذي يقام بدعم «دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي» وتنظيم «ثيوري الافين»، أبرز أعماله الكلاسيكية الخالدة، من بينها: Con te Partirò وThe Pray وVivo per lei، كما يشهد الاحتفال عرضاً مبهراً للألعاب النارية يضيء سماء أبوظبي، إلى جانب فقرات فنية أخرى يؤديها فنانين ودي جي عالميين.

حصد أندريا بوتشيلي خلال مسيرته عدداً من الجوائز، بينها 6 ترشيحات لجوائز جرامي، و6 ترشيحات لجوائز جرامي اللاتينية، وجائزة جولدن جلوب، و7 جوائز BRIT الكلاسيكية، و7 جوائز موسيقى عالمية.