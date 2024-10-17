محمد الهاملي.. «صوت الصحراء»

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

يعيش الفنان الإماراتي محمد الهاملي حالة من النشاط الفني، فبعدما أصدر منذ فترة ألبوم «صوت الصحراء»، الذي ضم 9 أغنيات متنوعة بين التراثية والعاطفية، منها «ليوا»، «الربع الخالي»، «وين خلي»، «على وين»، و«هل يخفى القمر»، نفذ مؤخراً مجموعة من الأغنيات المنفردة منها «السدجة» كلمات الشاعرة السعودية بنت أبوها الحبابية وألحان فلكلور، و«أناجي القمري» كلمات ظفرواي وألحان الهاملي نفسه، كما يستعد في الوقت الحالي لإصدار «ميني ألبوم» جديد بعنوان «الدار والبدو».



ميني ألبوم

أوضح الهاملي، أنه يستعد في الفترة المقبلة لتنفيذ «ميني ألبوم» جديد يحمل اسم «الدار والبدو»، حيث بدأ حالياً في تسجيل عدد من الأغنيات المتنوعة بين التراثي والجديد، موضحاً أنه تم اختيار عنوان الألبوم لهذه الأغنية بالتحديد لأنها تحمل توقيع والدته فاطمة الهاملي من ناحية الكلمات، وستكون هذه الأغنية ثاني تعاون له معها، بعدما اجتمعا سابقاً في الفيلم الوثائقي «سماء قريبة» للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، حيث كانت فاطمة بطلة الفيلم، فيما شارك الهاملي بالتمثيل وتأدية عدد من الأغنيات.



توزيع جديد

يعشق الهاملي التراث، ويعزف على ألحان الموروث، من خلال توليه عمليتي تأليف وتلحين أغنياته التي يقدمها بين فترة وأخرى، وعن ذلك قال: أحب الأغاني التراثية القديمة، وأحاول باستمرار إعادة إحيائها على آلة العود بتوزيع جديد، بدافع الحفاظ على الموروث، خصوصاً أن لهذه النوعية من الأغنيات قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك فإن أغلب أغنياتي التي أقدمها تلامس التراث الإماراتي خاصة والخليجي بشكل عام، إلى جانب تقديم جلسات تحمل هذه النوعية من الأغنيات التي أعرضها على حساباتي بمواقع التواصل، لكي تصل بشكل أكبر إلى محبي الأغنيات التراثية، مع حرصي على نقل الموروث إلى الأجيال الجديدة.



حلم

حول توليه عمليتي تأليف وتلحين ألبوم «صوت الصحراء» بالكامل، قال الهاملي: كنت أحلم منذ أن قررت دخول مجال الغناء، أن أصدر ألبوماً كاملاً يحمل اسمي وتوقيعي كملحن ومؤلف ومنتج، وبعدما خضت مجالي التأليف والتلحين، بحكم أنني تعلمت العزف على آلة العود في عمر مبكر، ونلت إشادة من بعض صناع الأغنية، قررت خوض التجربة في «صوت الصحراء» الذي حقق لي هذا الحلم، وشعرت بسعادة كبيرة حينما نالت أغنيات الألبوم انتشاراً واسعاً بعد عرضه على قناتي الرسمية بـ«يوتيوب»، وتطبيق «أنغامي»، الذي حصدت من خلاله أغنية «ليوا» مراكز متقدمة في نسبة الاستماع على التطبيق.



انتشار أكبر

أغلب ألبومات الهاملي وأغنياته المنفردة يصدرها على حساباته بمواقع التواصل و«يوتيوب» والتطبيقات الغنائية الأخرى، وحول هذا التوجه قال: ردود الأفعال المباشرة من قبل المتابعين والمستمعين، وتحقيق الانتشار الأكبر، أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتني إلى إنتاج أعمالي بنفسي وإصدارها إلكترونياً دون الاعتماد على شركات تفرض عليّ قيوداً فنية.



تنوع الأغنيات

الهاملي، الذي دخل مجال الغناء عام 2005 وقدم أغنية «القمر كامل»، أكد أنه يحرص دائماً على التنوع ولا يريد التركيز على لون غنائي بعينه، لذا فهو يتنقل بين الأغنيات الإماراتية والخليجية، وقريباً العربية، خصوصاً أن إمكانات صوته تؤهله لذلك، وقال: سبق وقدمت أنشودة باللهجة المصرية بعنوان «حبيب الله»، والتي عُرضت في قناة «أبوظبي» في رمضان منذ سنوات، وأفكر في الوقت الحالي بجدية في تقديم أغنية باللهجة المصرية.