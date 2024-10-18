الظبي المهيري تكتب: الذكاء الاصطناعي وفوائده في تعليم الجيل الشاب

بات الذكاء الاصطناعي أداة قوية لا يمكن تجاهلها، إذ يسهم في تغيير وسائل العيش، كما يؤثر في كل مجال يمكن تخيله، من الإنتاج إلى خدمة العملاء والمبيعات. تستخدمه العديد من الشركات لتحسين جودة العمل، وزيادة الدخل، وتقليل ساعات العمل، وفهم عملائها بشكل أفضل، لكن من قال إن الذكاء الاصطناعي موجه ومخصص للبالغين فقط؟

أولاً، عندما يتعلق الأمر بالتعليم، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح أبواباً جديدة لتجارب التعلم، ويجعل من الممكن تخصيص التعلم، وفقاً للاحتياجات الفردية لكل طفل، حيث يساعد المعلمين على تطبيق معرفتهم، بناءً على الطريقة التي يتعلّم بها كل طفل بشكل أفضل، لضمان أن الجميع يتقدمون.

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتعليم، بل يمكنه إنشاء محتوى جذاب، وبناء نماذج أولية، وحتى حل المشكلات، بناءً على أسلوب تعلم الطالب.

بالنسبة لي، يضيف الذكاء الاصطناعي الكثير إلى عملية تعلمي، من خلال السرد القصصي، أو الألعاب، أو التصميم، أو حتى الفن، وجعل التعليم بالنسبة لي أكثر متعة وتفاعلاً.

ثانياً، يمكن أن يحسن الذكاء الاصطناعي جودة التعليم، خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية. ويمكن أن يكون من خلال نظام آلي يلبي احتياجات الطفل المحددة، ويساعد في إتقان المحتوى، ويتجاوز التوقعات في التعليم، حيث يمكنه التحليل، وحل المشكلات، والمقارنة، وتقديم خيارات أفضل، وتقديم طرق جديدة للتعلم والتعليم، ما يضمن أن يحصل كل طفل على فرصة عادلة لتحقيق إمكاناته الكاملة، إذا تبنت المدارس ومقدمو التعليم الذكاء الاصطناعي تعليم الطلاب كيفية استخدامه بشكل فعال. والأهم أن يتم استخدامه بشكل آمن، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي كبير على مستقبلنا.

قد تكون هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. نعم، هو أداة مفيدة للغاية، لكن من المهم وضع قواعد وتنظيمات لتحديد استخدامه. يمكن أن تؤدي إساءة استخدامه إلى مشاكل خطيرة مثل نسخ الأعمال، وإعادة استخدام محتوى الآخرين، أو إلحاق الضرر بالمجتمع.

ومن الضروري أن نعلم الجيل الشاب استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، لأنه يمكنه اتخاذ قرارات بناءً على البيانات التي نقدمها له أو التي تم تدريبه عليها، ولكن إذا تم إساءة استخدام هذه البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة منها الخصوصية، والتي تعد مصدر قلق كبير.

يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة ويحقق نتائج مذهلة، وعلينا أن نضمن أن الجيل الشاب يفهم الجوانب السلبية له.

يمكن أن يحسن الذكاء الاصطناعي أداء العمل في مختلف المجالات، ولكن يجب أن نكون حذرين من أي مشكلات غير متوقعة قد تظهر في أي وقت، لأنه جديد، ويمكن أن يكون مفيداً بطريقة، وغير مفيد في أخرى. ومع التوجيه الصحيح والاستخدام المسؤول، يمكنه أن يساعد في تشكيل التعليم، ورسم المستقبل للجميع.