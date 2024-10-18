4 نصائح لتحسين استيعاب الطلاب

ترجمة: عزة يوسف

يعاني الأطفال الذين يتراوح معدل ذكائهم من 70 إلى 90 درجة بمقياس اختبار الذكاء، من مشاكل في الدراسة، حيث يتعلمون بوتيرة أبطأ من زملائهم، مما يسبب لهم الإحراج.

وهناك بعض الطرق التي قد تحسن من أدائهم التعليمي، وتساعدهم على التركيز بشكل أفضل.

ونذكر بعض النصائح لتحسين استيعاب الطلاب بطيئي التعلم، حسب موقع Times Of India:



1- الدروس المحببة

إشراك الأطفال بطيئي التعلم، قد يكون في تقديم الدروس التي تقع ضمن دائرة اهتماماتهم، فعندما يطور المعلمون المحتوى الذي يقدمونه بطريقة تجذب الانتباه، يساعد ذلك في إطالة فترة الانتباه القصيرة، وإبقاء هؤلاء الأطفال في حالة تركيز لمدة أطول.



2- أساليب متنوعة

يتحسن أداء الأطفال بطيئي التعلم في الفصول الدراسية المليئة بالحيوية، والتي تتمتع بأساليب تدريس مرنة، فالجمع بين النقاشات والدراسة والأنشطة يساعدهم على استيعاب المعلومات بطرق مختلفة، ويعزز فهمهم للأمور الصعبة بطريقة أفضل.



3- السمع والبصر

يواجه العديد من الأطفال صعوبة في القراءة، واستخراج المعلومات المستندة إلى النصوص، لكنهم يتطورون من خلال رؤية الأشياء أو سماعها، لذا فإن استخدام الأفلام أو دروس الفيديو أو المقاطع الصوتية يساعد في تحسين أدائهم، وفهمهم للمواضيع الصعبة، كما أن استخدام المخططات لتبسيط وتقسيم الأمور الكبيرة إلى أجزاء أصغر يسهل فهمها.



4- بيئة هادئة

يتشتت انتباه الأطفال بطيئي التعلم بشكل سريع، ما يجعل عملية التركيز في الدراسة أمراً صعباً، ويمكن أن يساعدهم توفير بيئة هادئة خالية من المشتتات على التركيز بشكل أفضل، كما أن الهدوء يساعدهم على تلقي المعلومات بكفاءة، ويقلل من التوتر العقلي لديهم.