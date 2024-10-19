إبداع فني بـ«ليوا للتمور»

الظفرة (وام)

استقطب معرض التصوير الفوتوغرافي والرسم في مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الثالثة عدداً من اللوحات والصور الفوتوغرافية التي تتنافس على جوائز مسابقتي التصوير والرسم في المهرجان، بفئتي «النخلة والتمور»، و«الحياة البرية والبحرية في الظفرة»، وسط متابعة واهتمام من زوار الحدث، الذي يقام بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ويختتم اليوم. وتهدف مسابقة التصوير الفوتوغرافي إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي بوجه عام، وعلى نخلة التمر بوجه خاص، من خلال قصص مرئية تجسد جماليات الحياة البرية والبحرية، والمكانة الحية لنخيل التمر في ذاكرة المجتمع، فيما تسعى مسابقة الرسم لتجسيد علاقة الإنسان بشجرة النخيل وثمارها، وإبراز جمال البيئة الطبيعية والتراثية لنخيل التمر.