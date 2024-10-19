ياسمين صبري تحتمي في «ظل حيطة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل ياسمين صبري حضورها الرمضاني عبر رابع بطولاتها التلفزيونية من خلال مسلسل بعنوان «ظل حيطة»، وذكرت أنه يقع في 30 حلقة، ويدور في إطار تشويقي. وتجسد فيه شخصية ربة منزل تعاني من أزمات عديدة، حيث تفقد والدها في سن مبكرة وتضطر للخروج من المدرسة لتتولى الإنفاق على إخوتها الصغار ليكملوا دراستهم. ويشاركها البطولة ثراء جبيل وعابد عناني وهاجر الشرنوبي وأحمد فؤاد سليم وسلوى عثمان، تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وذكرت ياسمين أنه بسبب ارتباطها بالمسلسل، اعتذرت عن المشاركة في فيلم «السلايف» الذي كانت تنوي تقديمه مع هنا الزاهد، المأخوذ عن الفيلم التركي «حرب السلفات»، وتواصل بذلك غيابها عن السينما منذ شاركت ديسمبر الماضي في فيلم «أبو نسب» مع محمد إمام وماجد الكدواني.

وكانت ياسمين قدمت في رمضان الماضي مسلسل «رحيل» مع أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني، وإخراج محمد عبدالسلام، وتناول اعتماد المرأة في المناطق الشعبية على نفسها بالرغم من مرورها بظروف صعبة. وجسدت فيه شخصية مهندسة، تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتدخل السجن، وبعده تتحول إلى الثراء. وكانت قدمت على صعيد البطولة مسلسلَي «حكايتي» و«فرصة ثانية»، كما شاركت خلال مواسم رمضان في مسلسلات «جبل الحلال» مع محمود عبدالعزيز، و«الأسطورة» مع محمد رمضان، و«الحصان الأسود» مع أحمد السقا.