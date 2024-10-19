الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ياسمين صبري تحتمي في «ظل حيطة»

ياسمين صبري تحتمي في «ظل حيطة»
20 أكتوبر 2024 02:18

سعيد ياسين (القاهرة)

أخبار ذات صلة
10 مسلسلات قصيرة تستعد لموسم رمضان
نسرين أمين.. ضيفة «بنسيون دلال»

تواصل ياسمين صبري حضورها الرمضاني عبر رابع بطولاتها التلفزيونية من خلال مسلسل بعنوان «ظل حيطة»، وذكرت أنه يقع في 30 حلقة، ويدور في إطار تشويقي. وتجسد فيه شخصية ربة منزل تعاني من أزمات عديدة، حيث تفقد والدها في سن مبكرة وتضطر للخروج من المدرسة لتتولى الإنفاق على إخوتها الصغار ليكملوا دراستهم. ويشاركها البطولة ثراء جبيل وعابد عناني وهاجر الشرنوبي وأحمد فؤاد سليم وسلوى عثمان، تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.
وذكرت ياسمين أنه بسبب ارتباطها بالمسلسل، اعتذرت عن المشاركة في فيلم «السلايف» الذي كانت تنوي تقديمه مع هنا الزاهد، المأخوذ عن الفيلم التركي «حرب السلفات»، وتواصل بذلك غيابها عن السينما منذ شاركت ديسمبر الماضي في فيلم «أبو نسب» مع محمد إمام وماجد الكدواني.
وكانت ياسمين قدمت في رمضان الماضي مسلسل «رحيل» مع أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني، وإخراج محمد عبدالسلام، وتناول اعتماد المرأة في المناطق الشعبية على نفسها بالرغم من مرورها بظروف صعبة. وجسدت فيه شخصية مهندسة، تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتدخل السجن، وبعده تتحول إلى الثراء. وكانت قدمت على صعيد البطولة مسلسلَي «حكايتي» و«فرصة ثانية»، كما شاركت خلال مواسم رمضان في مسلسلات «جبل الحلال» مع محمود عبدالعزيز، و«الأسطورة» مع محمد رمضان، و«الحصان الأسود» مع أحمد السقا.

ياسمين صبري
الدراما
التلفزيون
رمضان
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©