طائرة "تتوقف اضطراريا" أثناء إقلاعها

أعلنت السلطات السنغالية أن طائرة "بوينغ" مستأجرة من شركة دلتا "توقفت اضطراريا"، السبت، عند إقلاعها من مطار دكار، ما أدى إلى تأجيل رحلتها إلى نيويورك من دون وقوع "أي ضرر جسدي" لركابها.

وقالت الوزارة المكلفة النقل الجوي، في بيان "قامت الطائرة أثناء إقلاعها بمناورة تسارع أعقبها توقف اضطراري بسبب حادث فني، وتمكن الطيار من إيقاف الطائرة بأمان".

وقع الحادث لطائرة من طراز "بوينغ 767" السبت "قرابة الساعة 11:30 صباحا" (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوزارة "لم يسجل أي ضرر جسدي. جميع الركاب، البالغ عددهم 213، بخير. وقد تم الاعتناء بهم ونقلهم إلى فنادق لضمان راحتهم. ومن المقرر مغادرتهم إلى نيويورك الأحد 20 أكتوبر 2024 الساعة العاشرة صباحا".

وأوضحت أن الوكالة الوطنية للطيران المدني ومكتب التحقيقات والتحاليل السنغالي "سيجريان تحقيقات معمّقة لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا الحادث".

يأتي ذلك بعد حادث سابق في المطار نفسه في مايو الماضي، عندما خرجت عن المدرج طائرة بوينغ 737/300 مستأجرة من شركة "ترانس إير" وتديرها شركة الخطوط الجوية السنغالية.

أصيب في الحادث 11 شخصا، وفق الشركة وإدارة مطار بليز دياني قرب العاصمة السنغالية دكار.

يقع مطار بليز دياني الدولي على بعد حوالى خمسين كيلومترا من دكار، ويحمل اسم أول نائب أفريقي منتخب في البرلمان الفرنسي (1872-1934)، وقد حل محل مطار ليوبولد سيدار سنغور الدولي الذي أصبح مطارا عسكريا.