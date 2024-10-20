مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يصور المذنب "تسوشينشان-أطلس"

نجح فريق من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي بتصوير المذنب "تسوشينشان-أطلس" بعد غروب شمس يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.

وقال مركز الفلك الدولي، على منصة "إكس": "قام فريق من المرصد بتصوير المذنب بعد غروب شمس يوم الخميس 17 أكتوبر من صحراء الختم في أبوظبي، حيث تم تصويره باستخدام كاميرا عادية وباستخدام تلسكوب كاسر أيضا. الفيديو الأول والثاني يبين حركة المذنب في السماء مع اقترابه من الأفق الغربي كما تم تصويره باستخدام الكاميرا العادية".

مرصد الختم الفلكي يصور المذنب "تسوشينشان-أطلس"

قام فريق من المرصد بتصوير المذنب بعد غروب شمس يوم الخميس 17 أكتوبر من صحراء الختم في أبوظبي، حيث تم تصويره باستخدام كاميرا عادية وباستخدام تلسكوب كاسر أيضا. الفيديو الأول والثاني يبين حركة المذنب في السماء مع اقترابه من الأفق الغربي… pic.twitter.com/xKgn5YXBAF — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) October 20, 2024

وأضاف المركز أن المذنب "تم تصويره باستخدام تلسكوب بقطر 72 ملم وبعد بؤري يبلغ 420 ملم، ويظهر في الصورة الذنب بشكل واضح، بالإضافة إلى ظهور الذيل المعاكس".