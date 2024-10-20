دراسة بريطانية: مخلوقات بحرية تتّحد عند الإصابة

ترجمة: عزة يوسف

اكتشف باحثون في المملكة المتحدة، عن طريق الصدفة، بعض أنواع «هلام المشط» التي تتّحد عند الإصابة لتصبح كياناً واحداً يعمل بكامل طاقته. ووجد العلماء هذا الكائن أثناء بحثهم في مجموعة من جوز البحر أو الهلام الممشط، وهو حيوان بيضاوي الشكل، يمتلك 8 صفوف من الأهداب المندمجة معاً تُشبه المشط. ووجدوا أن الانقباضات العضلية للكائنين أصبحت متزامنة، كما أن الجهاز الهضمي اندمج أيضاً. فهذا الكائن ذو الفمين إذا دخل الطعام في أحدهما انتقلت المواد المهضومة إلى المسار الهضمي للكائن الآخر، كما تطرد الفضلات من الكائنين في أوقات مختلفة.

ويقول العلماء إن امتلاك القدرة على الاندماج تمنح تلك الكائنات ميزة تطورية، وهي السماح بتعاف أسرع بكثير بعد الإصابة، مقارنة بالتجدد المعتاد عندهم، وأن الاندماجات البيولوجية تبدو صحية تماماً بعد 3 أسابيع من اندماجها.

وبالرغم من اسم وشكل تلك المخلوقات الجيلاتينية، إلا أنها بعيدة الارتباط بقنديل البحر الحقيقي، فهذه الكائنات المفترسة عُثر عليها في سطح وعمق المحيط، ويتراوح حجمها بين بضعة ملليمترات وحتى 1.5 متر.

وحسب موقع Science Alert الأميركي، فإن قدرة الهلام الفردية تشير إلى الاندماج مع بعضها، إلا أنها تفتقر إلى الآليات التي تمتلكها معظم الحيوانات الأخرى، للتعرف على جسدها من جسد غيرها، وهذا الإدراك يجعل التبرع بالدم والأعضاء أمراً صعباً للغاية بين البشر.