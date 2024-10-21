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تبرئة رجل بعد 58 عاماً من حكم بالإعدام!

إيواو هاكامادا
22 أكتوبر 2024 01:24

طوكيو  (أ ب)

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اعتذر قائد شرطة ياباني، أمس، شخصياً لإيواو هاكامادا عن معاناته التي استمرت عقوداً، والتي بدأت نتيجة تحقيق متعسف وإدانة خاطئة أبقته على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام حتى الشهر الماضي، عندما تمت تبرئته خلال إعادة محاكمته. وبرأت محكمة منطقة شيزوكا الملاكم السابق هاكامادا البالغ من العمر 88 عاماً، وقالت المحكمة: إن رجال شرطة ومدعين عامين اشتركوا في اختلاق أدلة ضده.
وتم وضع اللمسات النهائية لتبرئة هاكامادا في وقت سابق هذا الشهر، عندما تنازلت النيابة العامة عن حقها في الاستئناف - برغم أنها اعترضت على الحكم - ما أنهى أخيراً معركة قانونية استمرت ما يقرب من 60 عاماً لإثبات براءته. 
وكان تم القبض على هاكامادا في أغسطس 1966 بتهمة قتل مدير تنفيذي، وثلاثة من أفراد عائلته في هاماماتسو بوسط اليابان، وحكم عليه بالإعدام.

طوكيو
اليابان
الإعدام
الشرطة اليابانية
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