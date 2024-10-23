قبعة منزلية.. أمل جديد لعلاج الاكتئاب

أظهرت تجربة سريرية أجريت عن بُعد بمشاركة أكثر من 150 شخصًا أن علاجًا تجريبيًا للاكتئاب باستخدام جهاز يشبه قبعة السباحة لتحفيز الدماغ بلطف يمكن أن يكون فعّالًا عند استخدامه في المنزل.

يعتمد هذا العلاج غير الجراحي، المعروف باسم "التحفيز المباشر عبر الجمجمة (tDCS)"، على إرسال تيار كهربائي ضعيف وغير مؤلم عبر أقطاب كهربائية توضع على فروة الرأس، بهدف تحفيز مناطق في الدماغ مرتبطة بتنظيم المزاج. وقد يمثل هذا العلاج نقلة نوعية للأشخاص الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية مثل مضادات الاكتئاب أو العلاج النفسي، والذين يُقدّر عددهم بأكثر من ثلث المصابين بالاكتئاب.







نتائج التجربة السريرية





نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Medicine بتاريخ 21 أكتوبر، وكشفت أن المشاركين الذين تلقوا علاج tDCS على مدى عشرة أسابيع أظهروا تحسنًا أكبر في أعراض الاكتئاب مقارنة بالمجموعة الضابطة. على الرغم من أن أبحاثًا سابقة تناولت فعالية هذا العلاج، إلا أن هذه الدراسة تميزت بتصميمها الطويل واعتمادها على التنفيذ عن بُعد، مما سمح للمشاركين بتلقي العلاج في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة يومية للعيادات المتخصصة.

يقول "شون ماكلينتوك"، أخصائي علم النفس العصبي في مركز UT Southwestern الطبي في دالاس، تكساس (وهو لم يشارك في الدراسة): "عندما نفكر في العوائق التي تعترض الصحة النفسية، نجد أن الوصول إلى العلاج يمثل تحديًا كبيرًا". ويضيف: "تُظهر هذه التجربة إمكانية تقديم علاجات الصحة النفسية في المنزل".







كيفية عمل tDCS وتحفيز الخلايا العصبية



استهدفت التجربة القشرة الأمامية الجبهية الجانبية (dorsolateral prefrontal cortex)، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن اتخاذ القرارات وتكون عادةً أقل نشاطًا لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب. وفقًا للدكتورة "سينثيا فو"، وهي عالمة أعصاب إكلينيكية في كلية كينغز في لندن وأحد المشاركين في الدراسة: "يعمل tDCS عبر إرسال تيار ضعيف يُسهّل على الخلايا العصبية التفريغ وإطلاق الإشارات".

قام الباحثون بتدريب 120 امرأة و54 رجلًا، جميعهم مصابون باضطراب اكتئابي حاد، على استخدام الجهاز. ثم قُسّم المشاركون عشوائيًا إلى مجموعتين: مجموعة تلقت العلاج الفعلي وأخرى ارتدت جهازًا وهميًا.



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تفاصيل العلاج وتقييم النتائج

حصلت المجموعة التي تلقت العلاج الفعلي على تيار بقوة 2 مللي أمبير (حوالي 0.5% من الطاقة التي يستهلكها مصباح بقدرة 100 واط) لمدة 30 دقيقة، خمس مرات أسبوعيًا في الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم ثلاث مرات أسبوعيًا خلال الأسابيع السبعة المتبقية. أما المجموعة الضابطة، فارتدت جهازًا وهميًا قدّم نبضة كهربائية قصيرة في بداية كل جلسة لمحاكاة الشعور بالعلاج دون تقديم تحفيز فعلي.

بعد انتهاء العشرة أسابيع، أظهرت المجموعة التي تلقت العلاج انخفاضًا في درجات مقياس أعراض الاكتئاب بمقدار 9.41 نقطة، بينما انخفضت درجات المجموعة الضابطة بمقدار 7.14 نقطة. وعانى نحو 45% من المشاركين في المجموعة التي تلقت tDCS من تحسن أو تعافٍ من الأعراض، مقارنة بحوالي 22% من المجموعة الضابطة. يُذكر أن المشاركين استمروا في تلقي علاجات أخرى مثل مضادات الاكتئاب أو العلاج النفسي لمدة ستة أسابيع على الأقل قبل بدء التجربة.





تحديات النتائج ومستقبل العلاج



رغم النتائج المشجعة، إلا أن بعض الأبحاث السابقة لم تجد أن tDCS فعال للجميع. على سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت العام الماضي على 150 شخصًا أن العلاج لم يُظهر تأثيرات مضادة للاكتئاب2. ومع ذلك، يرى "فرانك بادبرغ"، وهو طبيب نفسي في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، أن نتائج التجارب الإيجابية والسلبية على حد سواء ضرورية لفهم إمكانات هذا العلاج. ويضيف: "الخطوة المقبلة هي تحديد سبب استجابة بعض الأشخاص للعلاج بينما لا يستجيب آخرون، والعمل على تخصيص الجرعات لكل مريض".

يشير ماكلينتوك إلى أن الدراسات المستقبلية قد تستخدم التصوير الدماغي وتسجيل النشاط الكهربائي لمراقبة التغيرات في الدوائر العصبية أثناء جلسات tDCS في الوقت الفعلي. وبهذا يمكن فهم تأثير العلاج على مستوى الدوائر العصبية بشكل أعمق.

يقول بادبرغ: "قبل ثلاثة عقود، لم أكن أعتقد أن هذا النوع من التحفيز يمكن أن يؤثر على الدماغ، لكننا نعرف الآن أن tDCS يغير نشاط الدماغ. وأنا متأكد أن هذه التقنية ستحقق تطورًا وتصبح جزءًا من الرعاية السريرية يومًا ما".







