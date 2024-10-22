«القافلة الوردية».. توعية مستدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تسهم التوعية بأعراض سرطان الثدي وسبل مكافحته والوقاية منه وإجراء فحص الكشف المبكر، في اكتشاف المرض خلال مراحله المبكرة، مما يعزز فاعلية العلاج ورفع معدل النجاة، وبالتالي الحد من الوفيات الناجمة عنه بنسبة 4% سنوياً، أي إنقاذ 26800 حياة سنوياً، فضلاً عن مساعدة ملايين النساء والرجال من تجنب الإصابة به في الدرجة الأولى.

تضافر الجهود

قالت عائشة الملا، مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إن تخفيض أعداد الإصابات بسرطان الثدي مهمة نبيلة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب تضافر الجهود المجتمعية من أفراد ومؤسسات حكومية وشركات خاصة ومنظمات خيرية وإنسانية ذات نفع عام، إذ تمثل أمراً لا يقل أهمية عن علاج المرضى وتقديم الدعم الطبي والمادي والمعنوي لهم ولأسرهم. ومن هنا تبرز أهمية تنظيم «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» حملة «القافلة الوردية» السنوية في شهر أكتوبر الجاري تحت شعار «بك نستمر»، بمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي». وخصصت الجمعية 8 عيادات ثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة والمصغّرة التابعة لـ«القافلة الوردية» لتقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تشمل الفحوص السريرية، والإشعاعية «الماموغرام»، والتصوير بالموجات الصوتية، للمواطنين والمقيمين في أكثر من 100 موقع تغطي أنحاء دولة الإمارات.

نشر الوعي

وأضافت الملا: «تسعى الحملة من خلال هذا الشعار إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة، ودعم جهودها الرامية لنشر الوعي المجتمعي وتقديم الفحوص الطبية المجانية، لما يحمله هذا الشعار من طاقة إيجابية مستمدة من أفراد المجتمع الإماراتي، إلى جانب تسليط الضوء على دور الدعم المجتمعي في رفد الجهود الرامية لمكافحة سرطان الثدي والحد من انتشاره. ويحتفي الشعار أيضاً بشجاعة المرضى الذين يشكلون جزءاً مهماً من المجتمع ويواجهون السرطان بكل عزيمة وثبات وإصرار على متابعة العلاج حتى الانتصار على السرطان، كما يأتي تكريماً للشركاء والرعاة والمتبرعين الذين يسهمون في دعم هذه القضية النبيلة».

فحوص مجانية

وأشارت الملا إلى أن الحملة تبدأ بتقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية بسرطان الثدي، وأعراضه وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره. ويكون ذلك من خلال اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، وممارسة الأنشطة الرياضية، وإجراء الفحص الذاتي، إلى جانب الفحص الطبي مجاناً الذي تقدمه «القافلة الوردية».

فعاليات

تقدم الحملة برنامجاً شاملاً من ورش العمل والفعاليات المجتمعية التوعوية لأفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي تسلط الضوء على سرطان الثدي وطرق الوقاية منه وأعراضه وطريقة إجراء الفحص الذاتي وأنواع الفحوص الطبية المخصصة للكشف عنه، إلى جانب مراحله وعلاج كل مرحلة، كالعلاج الدوائي، والبيولوجي، والهرموني، والعلاج الإشعاعي، والكيماوي، والجراحي.

تطوع

تفتح «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» باب التطوع أمام الشباب والشابات للإشراف على تنظيم الفعاليات والندوات وورش العمل التي تنظمها «القافلة الوردية»، حيث يمكنهم المساعدة من خلال الإجابة عن الاستفسارات، وتقديم المعلومات والإرشادات. وتتيح للكوادر الطبية من مختلف التخصصات، فرصة الانضمام إلى الفرق الطبية، لتقديم خدمات مجانية.