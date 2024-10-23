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«ليتل تري» في «بيت الحكمة».. منصة شاملة للصغار

«ليتل تري» في «بيت الحكمة».. منصة شاملة للصغار
23 أكتوبر 2024 14:06

أبوظبي (الاتحاد)
في خطوة تعكس التزام «بيت الحكمة» في الشارقة بتوفير برامج تعليمية متكاملة للأطفال، انطلق برنامج «ليتل تري» لرعاية الأطفال الصغار ليصطحبهم في رحلة تفاعلية عبر الثقافة الكورية. وبالتعاون مع معهد كوري، يقدم البرنامج للأطفال من عمر عامين إلى 3 أعوام تجربة غنية تشمل السرد القصصي وتعلم اللغة الكورية، إلى جانب أنشطة مونتيسوري التي تقوم على الألعاب التفاعلية. وتهدف إلى تعزيز الإبداع والاستقلالية لديهم، وذلك في بيئة مفعمة بالحيوية، يشارك الأطفال من خلالها في أنشطة تعزز مهاراتهم البدنية والذهنية، وتتيح لهم إمكانية استكشاف جوانب جديدة من العالم.
من أبرز الأنشطة في برنامج «ليتل تري»، تجربة الزراعة، وهي تجربة عملية تتيح للأطفال الفرصة لتعلم أساليب العناية بالنباتات بأنفسهم، مما يغرس فيهم مفاهيم رعاية الطبيعة والتعرف على مسؤولياتهم تجاه بيئتهم. بالإضافة إلى ذلك، يجتمع الأطفال على حصص لقراءة القصص المصورة التي تنمّي فيهم حب المعرفة والاستكشاف منذ الصغر، ما يجعل البرنامج منصة تعليمية ترفيهية وفرصة مثالية لتنمية مهارات الصغار في بيئة إبداعية متكاملة.

 

 

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