«سي وورلد ياس» ومركز «البحوث» عالميان في حماية الأحياء البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، ومركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي»، حصولهما على اعتماد رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية (AZA)، الذي يؤكد التزامهما بأعلى المعايير في مجال رعاية الحيوانات البحرية والحفاظ على تنوعها، لينضمان إلى ثلاث جهات فقط في المنطقة تتمتع بهذا الاعتماد.

وللحصول على الاعتماد، خضعت «سي وورلد أبوظبي» ومركز «ياس سي وورلد» للبحوث والإنقاذ لسلسلة من الاختبارات الصارمة، التي تضمنت تقديم أعلى مستويات الرعاية للحيوانات، والمساهمة الفاعلة في جهود الحفاظ على الأحياء البحرية، إلى جانب إشراك الجمهور في فهم وحماية العالم الطبيعي.