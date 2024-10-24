كبسولة "سبيس إكس" في طريقها إلى الأرض بعد تأخير

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الأربعاء، إن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس على متنها أربعة رواد فضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية وفي طريق عودتها إلى الأرض، بعد تأخيرات بسبب الظروف الجوية السيئة.

وانفصلت المركبة الفضائية سبيس إكس دراجون، التي تقل رواد فضاء "ناسا"، مات دومينيك ومايك بارات وجانيت إيبس إضافة إلى رائد فضاء روسكوزموس ألكسندر جريبنكين، عند الساعة 2105 بتوقيت جرينتش، ومن المنتظر أن تهبط قبالة ساحل فلوريدا صباح غد الجمعة 0730 بتوقيت جرينتش.

ويوجد الطاقم على متن المحطة الفضائية منذ شهر مارس الماضي، وكان من المقرر أساسا أن يعودوا إلى الأرض منذ حوالي أسبوعين، ولكن الإعصار ميلتون أربك تلك الخطط.