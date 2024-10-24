«عالم فيراري» تستضيف موكباً استعراضياً من 70 سيارة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «عالم فيراري» بجزيرة ياس أبوظبي لاستضافة موكب استعراضي يضم 70 من سيارات فيراري المميزة التي ستجوب أنحاء المدينة الترفيهية في 26 أكتوبر 2024. وسينطلق الموكب الذي يُبرز جوهر العراقة والتميّز الذي تتفرد به علامة فيراري الساعة 1:30 ظهراً، بالتزامن مع تحدي «باشن فيراري كلوب» المرتقب في حلبة مرسى ياس، والتي تجمع بين متعة القيادة وروعة الأداء في أجواء تعكس شغف عشاق فيراري، وإبداع هذه العلامة العريقة.

وسيتمكن عشاق فيراري من أنحاء المنطقة من إبراز شغفهم بعلامة فيراري العريقة من خلال المشاركة في الموكب والتجارب الحصرية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، بما فيها اختبارات قيادة مشوّقة على المسار بالإضافة إلى الاستمتاع بالضيافة الراقية والمتميزة التي تعكس الطابع الفريد لهذا الحدث. ويُعد هذا الموكب الاستعراضي بمثابة تدشين للموسم الجديد في حلبة ياس مارينا ومضمارها الذي يمتاز بانعطافاته الحادة ومساراته المستقيمة السريعة المثالية لإطلاق العنان للأداء الاستثنائي لسيارات فيراري.

ويُعتبر الموكب الاستعراضي لسيارات فيراري في «عالم فيراري» جزيرة ياس بأبوظبي إضافة مثالية للأنشطة والفعاليات المتميزة التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، حيث يعكس هذا العرض روعة التصميم وقوة الأداء الذي تشتهر به سيارات فيراري.

ودعت «عالم فيراري» ضيوفها لقضاء يوم مليء بالتجارب والأنشطة الترفيهية واختبار مشاعر الحماس والتشويق على الألعاب والتجارب والأفعوانيات المختلفة مثل «سباق التيربو»، و«طيران الأبطال». كما يمكن للعائلات قضاء أوقات استثنائية في منطقة العائلة، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بتجارب استثنائية تعكس سرعة «عالم فيراري»، والتفاعل مع جوهر العلامة التجارية، واستكشاف روحها المتفردة.