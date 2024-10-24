الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«عالم فيراري» تستضيف موكباً استعراضياً من 70 سيارة

«عالم فيراري» تستضيف موكباً استعراضياً من 70 سيارة
24 أكتوبر 2024 11:32

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد «عالم فيراري» بجزيرة ياس أبوظبي لاستضافة موكب استعراضي يضم 70 من سيارات فيراري المميزة التي ستجوب أنحاء المدينة الترفيهية في 26 أكتوبر 2024. وسينطلق الموكب الذي يُبرز جوهر العراقة والتميّز الذي تتفرد به علامة فيراري الساعة 1:30 ظهراً، بالتزامن مع تحدي «باشن فيراري كلوب» المرتقب في حلبة مرسى ياس، والتي تجمع بين متعة القيادة وروعة الأداء في أجواء تعكس شغف عشاق فيراري، وإبداع هذه العلامة العريقة.
وسيتمكن عشاق فيراري من أنحاء المنطقة من إبراز شغفهم بعلامة فيراري العريقة من خلال المشاركة في الموكب والتجارب الحصرية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، بما فيها اختبارات قيادة مشوّقة على المسار بالإضافة إلى الاستمتاع بالضيافة الراقية والمتميزة التي تعكس الطابع الفريد لهذا الحدث. ويُعد هذا الموكب الاستعراضي بمثابة تدشين للموسم الجديد في حلبة ياس مارينا ومضمارها الذي يمتاز بانعطافاته الحادة ومساراته المستقيمة السريعة المثالية لإطلاق العنان للأداء الاستثنائي لسيارات فيراري.
ويُعتبر الموكب الاستعراضي لسيارات فيراري في «عالم فيراري» جزيرة ياس بأبوظبي إضافة مثالية للأنشطة والفعاليات المتميزة التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، حيث يعكس هذا العرض روعة التصميم وقوة الأداء الذي تشتهر به سيارات فيراري.
ودعت «عالم فيراري» ضيوفها لقضاء يوم مليء بالتجارب والأنشطة الترفيهية واختبار مشاعر الحماس والتشويق على الألعاب والتجارب والأفعوانيات المختلفة مثل «سباق التيربو»، و«طيران الأبطال». كما يمكن للعائلات قضاء أوقات استثنائية في منطقة العائلة، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بتجارب استثنائية تعكس سرعة «عالم فيراري»، والتفاعل مع جوهر العلامة التجارية، واستكشاف روحها المتفردة.

 

أخبار ذات صلة
اليوم العالمي للعصا البيضاء يدمج بين التعليم والترفيه
«فيراري أبوظبي» تعلن عودة «جولة على السطح»
فيراري
عالم فيراري أبوظبي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
هاريس وترامب يواصلان الحملات الانتخابية للفوز بالولايات المتأرجحة
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يواصلان الحملات الانتخابية للفوز بالولايات المتأرجحة
اليوم 15:51
طائرة إمدادات طبية إماراتية إلى اللبنانيين اللاجئين في سوريا والسوريين العائدين
علوم الدار
طائرة إمدادات طبية إماراتية إلى اللبنانيين اللاجئين في سوريا والسوريين العائدين
اليوم 15:48
محمد بن راشد: نريد جيلاً قادراً على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً
علوم الدار
محمد بن راشد: نريد جيلاً قادراً على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً
اليوم 15:45
أحمد بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة مهّد لنجاحات أبناء الإمارات
الرياضة
أحمد بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة مهّد لنجاحات أبناء الإمارات
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©