طارق العلي: أفتخر بمشاركتي في ملتقى «مركز الاتحاد للأخبار»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل د. طارق العلي عن سعادته البالغة بتكريمه في ملتقى «مركز الاتحاد للأخبار» الذي أقيم 21 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات منتدى الاتحاد الـ19، احتفالاً بالذكرى الـ55 لتأسيس صحيفة «الاتحاد»، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال المسرحية والدرامية المتميزة، وتجسيده لشخصيات رسمت البسمة على وجوه المشاهدين لسنوات، واستطاع بخفة ظله وتلقائيته المعهودة أن يدخل قلوب الملايين، ويقدم العديد من التجارب المتفردة، حتى يقدم بصمة فنية خاصة.

وقال في حواره مع «الاتحاد»: «أفتخر وأتشرف بمشاركتي وتكريمي في ملتقى (مركز الاتحاد للأخبار) احتفالاً بـ «الاتحاد»، الصحيفة الغراء التي تتمتع بمصداقية ومهنية عالية، وهي منبر إعلامي نفتخر به كخليجيين وعرب.

وذكر الممثل د. طارق العلي، أن الإمارات محطة رئيسة له منذ دخوله مجال الفن، لتقديم عروضه المسرحية ومشاركاته المتعددة في بطولات أعمال تلفزيونية درامية، إماراتية خليجية مشتركة.

وقال: تشرفت بمشاركاتي الدرامية المتعددة مع شركة أبوظبي للإعلام، وعرض مسلسلاتي على شاشات تلفزيون أبوظبي، والتي كان آخرها المسلسل الاجتماعي الكوميدي العائلي «فنطاس» الذي عرض على شاشة «قناة أبوظبي»، ونال صدى لافتاً.

ويحرص العلي باستمرار على تقديم عروض مسرحياته في الإمارات، وقال: جمهور الإمارات متذوق للفن وأسعى لتنفيذ مسرحيات جماهيرية اجتماعية كوميدية هادفة، تناقش وتستعرض قضايا شبابية وعائلية مهمة، مرتبطة بمجتمعنا الخليجي والعربي عموماً.

وأضاف: «طمباخية» و«شقة لندن» و«مميّة ولدي»، وسواها قدمت عروضها في أبوظبي ودبي.



مواكبة التطور

وحول علاقته بـ«السوشيال ميديا»، قال العلي: نحاول كفنانين مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي الذي نعيشه، من خلال نشر محتوانا الفني والترويج له عبر مواقع التواصل، وكذلك التواصل المباشر مع جمهورنا ومتابعينا، ولطالما تحدثت حول إيجابيات وسلبيات الـ «سوشيال ميديا»، بأنه يجب توظيف المحتوى الذي نقدمه بشكل يخدم المجتمع وصاحب المحتوى بشكل لائق.

واستطرد: تعودنا منذ زمن، أن الصحف والمجلات الورقية، الوسيلة الإعلامية الأساسية التي تنقل أخبارنا إلى القراء، ووفرت «السوشيال ميديا» نقل الخبر بشكل أسرع وأكثر انتشاراً، لكنه يفتقر إلى المصداقية العالية التي تتمتع بها الصحف، بعيداً عن الأقاويل والإشاعات، لذلك فإنه مهما وصلنا من تطور فلا نستطيع الاستغناء عن الصحيفة الورقية لأنها المصدر الموثوق للخبر.



ذكاء اصطناعي

وتحدث العلي عن الذكاء الاصطناعي والاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في هذا المجال، وترسيخ ريادتها عالمياً وجهة للذكاء الاصطناعي وبيئات العمل المبتكرة.

وقال: وصلنا إلى عالم أكثر تقنية وهو الذكاء الاصطناعي، وأصبح عاملاً رئيساً في تنفيذ عدد من الآلات والسيارات والروبوتات، فهذه التقنيات الحديثة يجب استخدامها بشكل هادف.



«البيت المقلوب»

وعن مشاريعه الفنية المقبلة، أوضح العلي أنه يتعاون مع المنتج الإماراتي خالد الشمري لاستقطاب مسرحية «البيت المقلوب»، لعرضها في الإمارات قريباً، ويشارك في بطولتها شعبان عباس، إسماعيل سرور، نورة العميري، محمد عاشور وشهد سلمان، وتدور أحداثها حول 3 عائلات تجتمع في منزل بيع لها عن طريق الاحتيال، لتواجه العديد من المشكلات في قالب من الكوميديا.



«آخر رحلة»

طرح الممثل د. طارق العلي على «يوتيوب» فيديو كليب لأغنية «آخر رحلة»، التي قدمها بصوته وهي من كلمات عبدالله العماني، وألحان بنت الكويت وتوزيع حيدر كيتارا، وكان قد أداها ضمن عروض مسرحيته «آخر رحلة».

ويقول مطلعها: وين راحتي أو سعادتي.. وأنا حبي غاب ويا فرحتي.. أهيا آخر رحلة من عمري.. أنا دونه انتهى أمري صرت أموت برفقته.. وصرت أنا وحداني.