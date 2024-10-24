بيع مجلد من سلسلة شرائط مصوّرة بـ 206 آلاف دولار

بيعَ لقاء 191145 يورو (نحو 206 آلاف دولار أميركي) مجلّد الشرائط المصوّرة "تان تان في أميركا" Tintin en Amerique، خلال مزاد نظمته دار "تاجان" اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس.

يحمل المجلد فقرة إهداء طويلة وذات طابع شخصي جدا من رسّام المجلد البلجيكي إيرجيه.

كتب إيرجيه في 5 ديسمبر 1933، على هذه النسخة الفريدة من المجلّد الصادر عام 1932عن دار "بوتي فينتييم"، إهداء لأحد أصدقائه ومعلميه، وهو شارل هيلسن، المرشد الروحي لكشّافة معهد سان بونيفاس في بروكسل، حيث أمضى الرسّام خمس سنوات.

جاء في الإهداء: "إلى السيد الأب هيلسن، تخليدا لذكرى السنوات الطيبة التي قضيتها تحت إدارته، في اكتشاف المغامرة، في غابة سواني... وجبال الألب والبيرينيه... وأصلا تان تان ليس سوى أنا آخر ماضٍ على هذا الدرب إلى أقصى حد".

يشكّل هذا المجلّد جزءا من مجموعة فيليبي أورتيز باتينيو، البوليفي الأصل التي أقيم عليها المزاد.

تخلّى أورتيز باتينيو عن هذه المجموعة، التي بدأ بتكوينها قبل 30 عاما، للتركيز على اهتمامات أخرى من بينها السيارات.

بيعت 48 من القطع الخمس والسبعين المعروضة، وبلغت إيراداتها الإجمالية 934 ألف يورو (أكثر من مليون دولار)، بحسب بيان أصدرته الدار.

كذلك بيعت لقاء 101944 يورو (نحو 110 آلاف دولار) نسخة من مجلّد "تان تان في الكونغو" Tintin au Congo تعود إلى الطبعة الأصلية الصادرة عام 1931، والتي طُبعت منها بضعة آلاف من النسخ. ويحمل هذا المجلّد توقيع "تان تان" بخط إيرجيه، وكلبه "ميلو" بخط خطيبته جيرمان.

وبيعت مجلّدات أخرى بنحو 63 ألف يورو أو 45 ألفا أو سوى ذلك.

يُعد "تان تان"، بفضل شهرته العالمية، شخصية الشرائط المصوّرة الأعلى سعرا في المزادات.

وفي يناير 2021، أعلنت الدار أن رسماً للفنان إيرجيه، أعدّه عام 1936 لغلاف أحد مجلدات مغامرات "تان تان" بعنوان "زهرة اللوتس الأزرق"، حقق رقماً قياسياً إذ بيع مقابل مبلغ 3,2 ملايين يورو متضمناً النفقات.

وفي السادس من نوفمبر، تعرض دار "تاجان" للبيع نسخة رسوم أصلية من عام 1941 لإحدى صفحات مجلّد "النجم الغامض" L'Etoile mysterieuse، قُدِّرَ سعرها بما بين 400 ألف و500 ألف يورو.