جزيرة ياس تحتفل بـ «مهرجان الأضواء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، برنامجاً حافلاً بالفعاليات الاحتفالية بمناسبة «مهرجان الأضواء». يضم هذا البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الفريدة، بما في ذلك تجارب المأكولات الفاخرة، وحفلات موسيقية تحت أضواء الشموع، حيث تسعى جزيرة ياس أبوظبي إلى تعزيز مكانتها وجهة رائدة تقدم تجارب غنية ومتميزة تتوافق مع تطلعات الزوار، وتمنحهم لحظات عائلية لا تُنسى. تجمع الجزيرة بين مرافق متنوعة وفعاليات ترفيهية وثقافية مبهجة تتيح للضيوف قضاء أوقات رائعة، مع فرصة استكشاف أشهى تجارب المأكولات والعروض الحية في بيئة تجمع بين الروعة والمتعة.



ويقدم «سوق ديوالي للتوابل» احتفالية استثنائية، ويضم تشكيلة متنوعة من الأطباق الهندية الشهية، إلى جانب العروض الترفيهية والثقافية التي تحتفي بأجواء «مهرجان الأضواء». وسيحظى الأطفال بفرصة قضاء أوقات ممتعة مع الأنشطة الترفيهية المخصصة لهم، بينما تستمتع العائلة بالعروض الثقافية الحية المليئة بالحيوية. تستضيف الواجهة المائية «ياس باي ووترفرونت» في 1 نوفمبر حفلاً موسيقياً ساحراً على ضوء الشموع، تقدمه فرقة «فيفر»، احتفاءً بمهرجان الأضواء، وبتكريم موسيقي لأعمال السينما الهندية. ستنقل الفرقة الجمهور في رحلة موسيقية مميزة عبر عرضين استثنائيين بقيادة الموسيقار الشهير نبيل خان وفرقة «بوليوود»، مع تقديم أشهر أغاني كبار الفنانين مثل أريجيت سينغ، ولاتا مانجيشكار، وراحت فاتح علي خان، ورقصات مبهرة بتوقيع سارة بينتو.



تستعد جزيرة ياس أبوظبي لاستضافة واحدة من أروع الأمسيات الموسيقية في 2 نوفمبر، حيث سيعتلي أسطورة الموسيقى الهندية أي. آر. رحمان خشبة مسرح «الاتحاد أرينا» ليأسر الجمهور بألحانه الفريدة وأدائه الاستثنائي. هذا الحفل المميز يعد عشاق الموسيقى بتجربة فريدة تجمع بين عبقرية الألحان وقوة الإيقاع، حيث تتناغم النغمات مع المشاعر لتأسر قلوب الحاضرين في ليلة لا تُنسى.

في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، سيخوض الزوار تجربة مليئة بالحماس على متن أقوى الأفعوانيات المسجلة للأرقام القياسية العالمية، كما يمكن لعشاق السباقات اختبار مهارتهم في المرفق الترفيهي الجديد «عالم فيراري إي سبورتز أرينا» الذي يستقبل الضيوف حالياً من مختلف الأعمار. للباحثين عن المزيد من العروض المميزة والأنشطة المسلية، تقدم جزيرة ياس أبوظبي فرصاً لا مثيل لها لاستكشاف «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، مع الاستمتاع بتجارب فعالية «سيدات ياس» الحصرية التي تستمر حتى الأول من نوفمبر. سيغمر الضيوف في عالم ساحر من المغامرات المائية الممتعة، حيث تتناغم الأجواء الموسيقية وحفلات ال DJ النسائية.



بينما تقدم «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» فرصة لا تُفوّت لمقابلة شخصيات الطفولة المحبوبة، والمشاركة في عروض حصرية، والتقاط صور مميزة. من الرقصات النابضة بالحياة التي تقودها شخصيات مثل «دافي داك»، إلى اللقاءات المشوقة مع السوبر هيروز مثل «لايف واير»، ستظل هذه اللحظات محفورة في ذاكرة الضيوف. كما يمكن للعائلات الانضمام إلى «سكوبي - دو» وفريقه في مغامرات غامضة شائقة، مليئة بالألغاز والمفاجآت. وباحتضانها أكثر من 29 لعبة وتجربة وأفعوانية فريدة، بالإضافة إلى الأنشطة والعروض الحية، تعد المدينة الترفيهية الداخلية الأكبر في العالم بتوفير عالم من التجارب الترفيهية التي ستكون محط إعجاب وتقدير أفراد العائلة.

أما في «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، فيمكن للعائلات استكشاف عجائب المحيطات، والاستمتاع بأنشطة ممتعة تناسب مختلف الفئات العمرية. من دروس الرقص المليئة بالحيوية إلى لقاءات فريدة مع شخصيات بحرية وحل الألغاز المثيرة، ستترك هذه التجارب أثراً لا يُنسى في قلوب الزوار، وتعزز رغبتهم في العودة مجدداً لخوض مغامرات جديدة.

بعد الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المفعمة بالحيوية، يمكن للضيوف تمديد اقامتهم في جزيرة ياس أبوظبي لعيش تجربة فنية فريدة مع نجم بوليوود الشهير ديلجيت دوسانجه، الذي سيبهر الحضور بأدائه في جولته «ديل لوميناتي». سيقام هذا العرض الموسيقي المرتقب، الذي يعد أول ظهور له في الإمارات، في 9 نوفمبر في «الاتحاد بارك» الشهيرة، واعداً الجمهور بأمسية لا تُنسى.

تصل فعاليات مهرجان الأضواء إلى ذروتها مع عرض مسرحي ساحر بعنوان «حياة باي»، الذي يُقام في مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس من 15 إلى 17 نوفمبر. سيعيش الضيوف تجربة غير تقليدية تصطحبهم في رحلة مع «باي» البالغ من العمر 16 عاماً، حيث تتكشف فصول قصة مؤثرة تمزج بين الصمود والأمل. هذه المسرحية، التي تحمل في طياتها رسائل عميقة، ستأسر القلوب والعقول، لتصبح واحدة من أبرز الفعاليات التي لا تُفوت. يمكن للضيوف تعزيز تجربتهم من خلال حجز باقة العطلات في جزيرة ياس أبوظبي التي تشمل إقامة في أحد فنادقنا الفاخرة، بالإضافة إلى تذاكر من الفئة الذهبية أو الماسية لحضور هذا العرض الفريد من نوعه.