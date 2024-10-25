شركة صينية تطرح تذكرتين لرحلة فضائية سياحية في 2027

طرحت شركة صينية الخميس للبيع تذكرتين لرحلة فضائية تجارية من المزمع تسييرها في عام 2027، ستتيح لسائحين فضائيين أن يختبرا انعدام الجاذبية لخمس دقائق.



وتبلغ تكلفة كلّ من التذكرتين اللتين طرحتهما شركة "ديب بلو ايروسبايس" Deep Blue Aerospace مليوناً ونصف مليون يوان صيني (211 ألف دولار).



تُعد هذه الشركة رائدة في قطاع الفضاء التجاري المزدهر في الصين، والذي تأمل بكين من خلاله تعويض تأخيرها عن شركات منافسة بينها خصوصاً المجموعة الأميركية العملاقة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

أجرت الصين 26 عملية إطلاق تجارية في عام 2023، وفق وسائل إعلام رسمية.



ستكون المهمة السياحية الفضائية في عام 2027 رحلة دون مدارية suborbital flight، أي أن الراكبين سيبلغان الفضاء حيث سيمضيان 12 دقيقة، لكنهما لن يُوضعا في المدار، وفق الشركة.



