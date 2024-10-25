إصابة العشرات بتفشي بكتيريا في الولايات المتحدة

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم الجمعة، إن 75 شخصا أصيبوا بالعدوى من تفشي بكتيريا "إي كولاي" مرتبطة بشطائر شهيرة تقدمها سلسلة مطاعم.

كانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت، في 22 أكتوبر الجاري، إن العدوى أودت بحياة شخص وأصابت 49 آخرين وتسببت في دخول 10 آخرين إلى المستشفيات في جميع أنحاء الغرب والغرب الأوسط في الولايات المتحدة.

وسحبت سلسلة المطاعم، الشطائر من قائمة الطعام في 20 بالمئة من مطاعمها، البالغ عددها 14 ألف مطعم، في الولايات المتحدة.

أدى الحادث إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 2 بالمئة.