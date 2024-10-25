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الترفيه

10 نجمات.. حوامل أثناء التصوير

جوليا روبرتس
26 أكتوبر 2024 00:57

ترجمة: عزة يوسف
قامت عدة نجمات بتصوير أفلام ومسلسلات تلفزيونية أثناء الحمل، البعض عدِّل السيناريو ليناسب حملهن، والبعض حاولن إخفاء الحمل بارتداء الثياب الواسعة. ونذكر قائمة منهن وفقاً لموقع Ranker الأميركي:

إيميلي بلنت
كانت الممثلة إيميلي بلنت (41 عاماً)، حاملاً بابنتها الثانية أثناء تصوير فيلم «فتاة في القطار» عام 2016، وقالت، إن حملها ساعدها في الشعور بحالة بطلة الرواية المعذبة عاطفياً، كما كانت حاملاً بابنتها الأولى أثناء تصوير فيلم «في الغابة» عام 2014.

جينيفر غارنر
صورت الممثلة جينيفر غارنر (52 عاماً)، الحلقات التلفزيونية «الاسم المستعار» عام 2005 أثناء حملها بابنتها الأولى، وكتب الدور اعتماداً على حملها، وأنجبت الشخصية ابنتها في الموسم الخامس.

ريس ويذرسبون
قالت الممثلة ريس ويذرسبون (48 عاماً)، إنها كانت حاملاً بطفلها الثاني أثناء تصوير فيلم «فانيتي فير» عام 2004، وأن حملها ساعدها على أداء الدور بشكل جيد.

نعومي واتس
علمت الممثلة نعومي واتس (55 عاماً)، أنها حامل بعد البدء بتصوير فيلم «الوعود الشرقية» عام 2007 بأسبوعين، وكانت بالمصادفة تلعب دور قابلة في العمل.

كورتني كوكس
كانت الممثلة كورتني كوكس (60 عاماً)، حاملاً أثناء تصوير الموسم الأخير من مسلسل «الأصدقاء»، وكانت شخصيتها «مونيكا» غير قادرة على الإنجاب، لذا أخفى المنتجون حملها بالملابس الفضفاضة.

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جولي بوين
كانت الممثلة جولي بوين (54 عاماً)، حاملاً بتوأم في شهرها الثامن، وكانت تلعب دور الطيار في المسلسل الكوميدي «العائلة الحديثة».

ليزا كودرو
صورت الممثلة ليزا كودرو (61 عاماً)، مسلسل «الأصدقاء» عام 1998 وكانت حاملاً، وقام الكتاب بتعديل السيناريو لتصبح أماً بديلة لأولاد أخيها في المسلسل.

مارشا كروس
كانت الممثلة مارشا كروس (62 عاماً)، حاملاً طوال موسم مسلسل «رباب البيوت اليائسات 3» وقام المنتجون بإخفاء الحمل، وفي نهاية حملها عدّل الكتاب السيناريو حيث ادعت الشخصية الحمل المزيف.

إلين بومبيو
قامت الممثلة إلين بومبيو (54 عاماً)، بتصوير الموسم السادس من مسلسل «غريز أناتومي» وهي حامل، وأنجبت ابنتها في سبتمبر 2009.

جوليا روبرتس
كانت الممثلة جوليا روبرتس (56 عاماً)، حاملاً في توأمها أثناء إنتاج فيلم «أوشن 12» عام 2004.

جوليا روبرتس
هوليوود
جينيفر غارنر
ريس ويذرسبون
كورتني كوكس
ليزا كودرو
إلين بومبيو
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