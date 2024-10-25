تطور جديد في محاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة

أيدت قاضية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، قرارها رفض تهمة القتل غير العمد الموجهة إلى الممثل الأميركى أليك بالدوين في حادث إطلاق نار مميت في موقع تصوير فيلم عن الغرب الأميركي.

وفي حكم أصدرته أمس الخميس، أيدت ماري مارلو سومر القاضية في المحكمة الإقليمية في ولاية نيو مكسيكو قرارها الصادر في يوليو الماضي برفض تهمة القتل غير العمد الموجهة إلى بالدوين.

وقالت إن المدعين لم يقدموا أي حجج واقعية أو قانونية من شأنها أن تبرر التراجع عن قرارها.

وشهد تصوير فيلم "راست"، داخل مزرعة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وفي ظل الكثير من مواضع الضعف والتقلّبات في مسار القضية، لم يتمكن التحقيق مطلقاً من تحديد كيفية وصول الرصاص الحي، المحظور تماماً في مواقع التصوير، إلى موقع تصوير "راست".

كانت القاضية ماري مارلو سومر قد ألغت، في تطور دراماتيكي غير متوقع في يوليو الماضي، المحاكمة بحجة حجب أدلة، منددة بما اعتبرته سلوكاً "أشبه بسوء النية" من جانب الادعاء.