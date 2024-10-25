نقل رائد فضاء إلى مستشفى بعيد عودته إلى الأرض

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن رائد فضاء تابعا لها نقل إلى مستشفى، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة طبية غير محددة بعد وقت قصير من عودته إلى الأرض من مهمة استمرت قرابة ثمانية أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وهبط رائد الفضاء، الذي لم تذكر ناسا اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، قبالة ساحل ولاية فلوريدا في الساعة 3:29 صباحا بالتوقيت الشرقي (0729 بتوقيت جرينتش)، اليوم الجمعة، على متن الكبسولة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس" مع ثلاثة أفراد آخرين من الطاقم، وهما رائدا فضاء تابعان لناسا ورائد فضاء روسي.

ضم الطاقم رواد الفضاء الأميركيين ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جريبنكين.

وقالت ناسا، في البداية، إن الطاقم بأكمله نقل إلى مركز طبي لإجراء تقييم إضافي كإجراء احترازي، لكنها لم تحدد ما إذا كان كل أفراد الطاقم أو البعض قد واجهه مشكلات.

وذكرت ناسا لاحقا أن أحد رواد الفضاء عانى من مشكلة طبية وأن الطاقم نقل جوا إلى مستشفى في "بينساكولا" بولاية فلوريدا بالقرب من موقع الهبوط.

وقالت وكالة الفضاء إن أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين غادروا المستشفى وعادوا إلى مدينة هيوستن.

ونشرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، على تطبيق "تلغرام"، صورة لجريبنكين وهو واقف والبسمة تعلو وجهه، مع تعليق يقول "بعد مهمة فضائية وهبوط، رائد الفضاء ألكسندر جريبنكين في حالة رائعة!".